Bayburt Köylerarası Futbol Turnuvası İstanbul Bahçelievler’de Başlıyor

Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin organize ettiği Geleneksel "17. Köyler Arası Futbol Turnuvası" 9 Nisan Pazar günü saat 10.00 başlıyor.

Bayburt Köylerarası Futbol Turnuvası İstanbul Bahçelievler’de Başlıyor
30 Mart 2017 Perşembe 18:19

Turnuvanın açılışı, Bahçelievler Kocasinan Futbol Sahasında yapılacak. İlk haftanın maç saatleri kura ile belirlenecek.

Bu Yıl 17.si gerçekleşek geleneksel köyler arası futbol turnuvasına 14 Köy Derneği katılacak.

Futbol turnuvasına katılacak Köyler

1.  Ağören

2.  A.Çımağıl

3.  Arpalı

4.  Bayrampaşa

5.  Erikdibi

6.  Gökçedere

7.  Güneşli

8.  Helva

9.  Karayaşmak

10. Petekli

11. Pınarcık

12. Saraycık

13. Sakızlı

14. Söğütlü

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Etiketler; #Bayburt Futbol Turnuvası
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