Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin organize ettiği Geleneksel "17. Köyler Arası Futbol Turnuvası" 9 Nisan Pazar günü saat 10.00 başlıyor.
Turnuvanın açılışı, Bahçelievler Kocasinan Futbol Sahasında yapılacak. İlk haftanın maç saatleri kura ile belirlenecek.
Bu Yıl 17.si gerçekleşek geleneksel köyler arası futbol turnuvasına 14 Köy Derneği katılacak.
Futbol turnuvasına katılacak Köyler
1. Ağören
2. A.Çımağıl
3. Arpalı
4. Bayrampaşa
5. Erikdibi
6. Gökçedere
7. Güneşli
8. Helva
9. Karayaşmak
10. Petekli
11. Pınarcık
12. Saraycık
13. Sakızlı
14. Söğütlü
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