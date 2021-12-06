Bayburt Kadınları ilim ve kültür derneğinden dayanışma programı

Bayburt Kadınları ilim ve kültür derneği,Kaynarcada Marmara Bölgesi Bayburt Derneğinde dayanışma kahvaltısı programı düzenledi.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt ilim ve kültür derneği başkanı Sincanlı Filiz düzenlemiş olduğu kahvaltı programında hemşerilerimize açılış konuşması yaptı.

Başkan Filiz konuşmasında: Ülkemizi ve tüm dünyayı kasıp kavuran covid-19 sürecinde ilk kez bir araya geldik ve bu süreçte beni kırmayıp buraya kadar gelen tüm başkanlarıma ,sivil toplum kuruluşlarına ve tüm dostlarıma ve köy dernek başkanlarına teşekkür ediyorum sözleri ile bitirdi.

Daha sonra genel sekreter Dilek Durmuş mikrofonu alarak sözlerine şöyle devam etti ; biz Bayburt ilim ve kültür kadınları olarak derneğimizce birlik ve beraberlikten yanayız.

Biz hanımlar olarak bu süreçte elimizden gelen birlik ve beraberliği sağlayacağız.

Bu süreçte de bu tür programlarımız devam edecektir. Dilek hanım sözlerini bu şekilde bitirerek teşekkür etti. Daha sonra Bayburt kültür ve yardım derneği genel başkanı Hicabi Durmuş ve Marmara bölgesi Bayburt kültür ve yarım derneği başkanı Ali Kemal Birgül ve Anadolu yakası Bayburt Kartal derneği başkanı Adem Doğan ve Anadolu yakası Maltepe Bayburt derneği başkanı Şahin Yücel ve daha sonra şube başkanları ve köy dernek başkanları Filiz hanıma ve yönetimine teşekkür konuşması yaparak program sonlandırılmıştır.

Haber ; Bayburt Gündem Gazetesi İstanbul Anadolu Yakası Temsilcisi Sinan Purut