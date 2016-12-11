Bayburt İmam Hatip Mezunları bir araya geldiler

Bimder’in ( Bayburt İmam Hatipliler Mezunları Derneği) öncülük ettiği, üyeleri ile ilişkilerini güçlendirmek, faaliyetlerinden haberdar etmek ve bir takım istişarelerde bulunmak adına, Genel Merkez ve birçok ilden katılan misafirlerin katılımı ile , Bölge İstişare Toplantısı Bayburt’ta gerçekleştirildi.

Ev sahipliğini Bayburt İmam Hatip Mezunları Derneği’nin yaptığı İstişare Toplantısı sabah 09:00 da verilen kahvaltı ile başladı.

Kahvaltının ardından başlayan toplantıya; Genel Merkezden 6 Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre illerden 8 İl ve 20 İlçe Mezunlar Dernek Başkanları katıldı.

Toplandı da; Dernek iş ve resmi işlemlerinin takibi, sosyal kültürel faaliyetler, kurumsal işbirliği gibi çeşitli konularda fikir birliği sağlandı. Ayrıca yapılan çalışmalarımızın istikamet üzere ve ümmet için olmalı sonucuna varıldı. Çalışmalarımız sonuç odaklı değil, süreç odaklı yapmalıyız. İmam Hatip, bir gönül ordusudur. Bu gönül ordusu ümmete önderlik etme konusunda yetiştirilmeli ve güçlendirilmelidir görüşü, toplantıya katılan kişilerce benimsendi.

Gerçekleştirilen toplantıda, bizden öncekilerden aldığımız emaneti bir adım ileriye nasıl götürebilir miyiz, bugünün şartlarında ÖNDER’i daha nitelikli hale getirebilir miyiz? ÖNDER üzerinden imam hatip camiasını, imam hatip camiası üzerinden diğer gençleri, bütün Müslümanları, bütün ümmeti bir miktar daha nasıl nitelikli hale getirebilme konuları üzerinde duruldu. Önder tarafından, Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne bağış olarak yaptırılan Z Kütüphanesinin açılışından sonra toplantı, Vali İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkan Vekili Nesumittin Selçuk, Bayburt Üniversitesi Rektörü Selçuk Çoşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan, Bayburt Müftüsü Kemalettin Aksoy, Memur-Sen Bayburt İl Temsilcisi Fikret Özbey, Bayburt STK temsilcileri , daire müdürleri, okul müdürleri ve dernek üyelerinin katılımıyla saat 14:30 verilen yemek ile sona erdi.



