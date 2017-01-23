Bayburt Eğitim Vakfı Hizmet binasını yeniden hizmete haçtı

Bayburt Eğitim kültür ve Hizmet Vakfı Fındıkzade'de bulunan hizmet binasında yeni düzenlemelerin ardından açılış yapıldı.

Bayburt Eğitim kültür ve Hizmet Vakfı Binanın açılışında Şehitlerimizi anma programı düzenledi.Programın başlamadan önce Binanın giriş katında 15 Temmuz Şehitlerimiz için açılan sergi gezildi.

Program Şehitlerimiz için kuran okunmasıyla başladı.

Açılış Programına İstanbul Valisi hemşerimiz Vasip Şahin,Bayburt Milletvekili Doç.Dr.Şahap Kavcıoğlu,Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş,Bayburt Üniversitesi Rektörü Selçuk Coşkun,Bakırköy Ağır ceza reisi Metin Özkan,Araştırmacı Yazar Naci Memiş,Bürokratlarımız,Dernek Başkanları ve hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.

Açılış Programında Bayburt Vakfı Başkanı Dr.Nusret Parıldar açılış konuşması yaptı.Parıldar konuşmasında:

Bildiğiniz gibi son iki üç senedir Bu bina Bayburt Vakfının kontrolünde değildi.



Yeniden bu binayı tanzim ederek Bayburtlu hemşerilerimizin hizmetine sunarak açılışını yapıyoruz.

Tarihin her devrinde Çanakkale,Sakarya,Sarıkamış ve kop’ta canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.Bu açılışımızıda şehitlerimize ithaf ediyoruz.

İçinde bulunduğumuz bu binada önceden olduğu gibi hizmetlerine devam edecektir.Bu bina 1947’de Hemşerilerimizin kurduğu Bayburt Kültür ve Yardım Derneği bu binayı Beş katlı Öğrenci yurdu olarak inşa etmiştir.Bu Binanın bir katı Bayburt

Derneğine ait olmak üzere Tüm Bayburtlu Dernek ,Basın ve sivil toplum kuruluşlarımızın hizmetine açıktır.



Dernek binamız Bayburtlu Dernek ,Basın ve sivil toplum kuruluşlarımızın hizmetine açıktır.



Bu binayı isteyen kuruluşlarımız Bayburt’la ilgili programları için salon ve hizmet alanlarını kullanabilecek sergi ve konferanslarını yapabilecektir.İstanbul dışındaki Bayburtla ilgili kuruluşlarımızda aynı şekilde ihtiyaç halinde salonları kullanibilecektir.

Buradan tüm hemşerilerimizi sivil toplum kuruluşlarımızın Derneklerimizin Vakfın yanında bulunmalarını maddi ve manevi desteklerini diliyorum.Birlikten kuvvet doğar.



Vakıf yönetim ve kurucu meclis olarak Bayburt ve Bayburtlunun hizmetinde olacağız dedi.



İstanbul Valsi Vasip Şahin: Bize destek noktasında Vakfımız için ne düşüyorsa elimizden geleni yapacağız.



İstanbul Valisi Vasip Şahinde Hemşerilerimize bir selamlama konuşması yaparak Binanın tekrar hizmet vermeye başlamasından dolayı memnuniyetlerini ifade ederek 15 Temmuzda tüm Türkiye’de olduğu gibi Bayburt’ta da dik duruş sergileyen hemşerilerimize teşekkürlerini belirtti.Bize destek noktasında Vakfımız için ne düşüyorsa elimizden geleni yapacağız dedi.



Araştırmacı Yazar Naci Memiş günün önemine binaen fevkalade bir konuşma yaparak İslam’ın ilk şehitlerinden bu güne gelinceye kadar kronolojik şekilde her dönem verdiğimiz şehitlerimize yönelik örneklerle konuşmasını yaptı.



Bayburt Milletvekili Doç.Dr.Şahap Kavcıoğlu:Vakfımızın ,Ülkenin sıcak gündeminde Şehitlerimizi anma programı düzenlenmesinden dolayı çok memnun oldum.



Son olarak Bayburt Milletvekili Doç.Dr.Şahap Kavcıoğluda gündeme dair Meclis çalışmalarına değinerek Ülkenin sıcak gündeminde Şehitlerimizi anma programı düzenlenmesinden dolayı memnuniyetlerini ifade etti.

Verilen ikramların ardından program sona erdi.

