Bayburt Dernekleri Yüzüncü yıl kutlama gecesi için karar aldı.

Büyük buluşmadan Platform Kararı çıktı… Bayburt Dernekleri İstanbul Fındıkzade’de bir araya gelerek Bayburt’un kurtuluşunun 100.Yıl kutlamasının nasıl olacağı hakkında karar aldılar.

Bayburt Eğitim kültür ve Hizmet Vakfının kahvaltısında Tüm Derneklerin katıldığı bir istişare toplantısı gerçekleşti. İstanbul Valisi Vasip Şahininde katıldığı istişare toplantısında Bayburt’un kurtuluşunun 100.Yıl etkinliği Tüm Derneklerin katılımını sağlamayı amçladı.Vali Şahin Bayburt’un Kurtuluşunun Yüzüncü yılında bir araya gelen derneklerimize teşekkürlerini belirten ve Bayburt’a yakışır bir kutlama olması için her türlü desteği vereceklerini belirtti.

İstişare toplantısında, Kutlama gecesi için Platform kararı alındı.Alınan karara göre platformun başına Cemal Sarıhan getirildi.Kararda Danışma kurulu ve yönetim kurulu oluşturuldu.Gecenin çalışmalarını yapacak komisyonu belirlemesi için İstanbul ilçelerinde bulunan 23 İl Derneği’in bir araya gelerek komisyonlar kurmasına karar verildi.

İstişare toplantısında Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Nusret Parıldar Derneklerin davet edilme gerekçesini açıklayan bir açılış konuşması yaptı.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan’da konuşmasında birlik ve beraberliğe vurgu yapan ve Bayburt’un kurtuluşunun Yüzüncü yılında yakışan bir kutlama olması için katılım sağladıklarını belirtti.

97 Dernek Başkanı ve Stk temsilcisinin katıldığı istişare toplantısına Daha sonra Dernek Başkanları ve kanaat önderleri de Söz alarak toplantıya katkı sağladılar.

Toplantıda Moderatörlüğü Anadolu yakası Bayburt Dernek Başkanı Lütfü Silo yaptı. İstişare toplantısında Bayburt Kültür ve Yardım Derneği 14. Genel Başkan Abdurrahman Polattimur,Marmara bilgesi Bayburt Derneği başkanı Ali Kemal Birgül,İstanbul Ak Parti İl yönetim kurulu üyesi Cemal Sarıhan ,İstabul dışından gelen Federasyon ve Dernek Başkanları,Köy Dernek Başkanları söz aldılar.

Topntının ardından tekrar toplanan Bayburt Vakfı Yönetimi,Bayburt Kültür ve yardım Derneği yönetimi,İl Dernek Başkanları Platformu yönetecek ismi ve Komisyonlara karar verdiler.