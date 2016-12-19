Bayburt Dernekleri Şehitlerimiz için toplandı

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bahçelievler Şubesinde Toplanan Hemşerilerimiz Şehit Polislerimize ve Askerlerimize dualar etti ,Kuran okundu.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bahçelievler Şubesinde yapılan toplantıya Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan,14.Genel Başkan Abdurrahman Polattimur,Bahçelievler şube Başkanı Remzi Dursunkaya,Bahçelievler Müftüsü,Köy Dernek Başkanları,Hafızlar ve Hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.Hafızların Kuran okumasının ardından Bahçelievler Müftüsünün yaptığı dua ,Başkan Kılıçaslan ve Abdurrahman Polattimur’un Gündeme dair konuşmaları oldu.Başkan Remzi Dursunkaya Yaşanan olaylar nedeniyle Derneklerimiz adına bildiri okudu.Bayburt Dernekleri olarak Terörü kimden gelirse gelsin ,her türlü terörü kınıyor ve Lanet ediyoruz.Terörle Mücadelenin yanında Canımızla ,Kanımızla,Devletimizin yanında olduğumuzu buradan Tüm Hıyanet çetelerine duyuruyoruz.Adı,sanı,amacı ne olursa olsun, kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin yüzyıllarca üzerinde kardeşçe yaşadığımız topraklarımızda, birlikte yaşama irademize haince engel olmaya çalışan terörü; destek veren iç ve dış mihrakları nefretle ve şiddetle lanetliyoruz.Kahraman şehitlerimize Cenab-ı Mevla’mdan rahmet, Başta kederli aileleri olmak üzere tüm milletimize başsağlığı ve sabrı cemiller niyaz ediyoruz..Yaralı polis ve vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz..Ülkemizin huzur, güvenlik ve istikrarını bozmayı amaçlayan, birlik ve beraberliğimize, kardeşlik ve geleceğimize kast eden bu tür kahpece ve kalleşçe saldırılar, Aziz milletimizin birlik ve beraberlik içindeki kararlı duruşu ve söz konusu vatan olunca gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahraman şehitlerimiz sayesinde hiçbir zaman amacına ulaşamamış ve hiç bir zamanda ulaşamayacaktır.Bu Melun saldırıda Bayburt’un İki Kahraman Polisinden Bir Kardeşimiz Şehit olmuş,Bir kardeşimizde ağır yaralanmıştır. Bayburt bugünde kahraman yiğitlerini vatan uğrunda feda etmekten geri durmamıştır...Mevla’m Milletimizi,Devletimizi ve tüm Silahlı Kuvvetlerimizi bu kahpe saldırılardan korusun ve muhafaza eylesin."Selam olsun, rengini şehit kanlarından alan ay yıldızlı al bayrağımızı, bize kadar ulaştırmak için gözünü kırpmadan şahadet şerbeti içen şehitlerimize...HalepHalep, insanlığın topyekûn öldüğü bir yerdir artık. Kim hangi bahanenin arkasına gizlenirse gizlensin. Halep, aynı zamanda insanlığın imtihanıdır. Ama insanlık duyarsız, insanlık kayıtsız…En çok da ümmetin sessizliği canımızı acıtıyor. Surların arkasına sığınmış batılıların kahir ekseriyetinin duyarsızlığına Bosna’da, Çeçenistan’da, Afganistan’da, Irak’ta şahit olmuştuk. Fakat ümmet kendinden uzak zannettiği olayın bizatihi ortasında olduğunu nasıl anlamaz? İçindeki yangını nasıl hissetmez? Nasıl susma korosuna katılır? Ölen biziz. Ezilen biziz. Toza dönüştürülerek köle edilmek, yok edilmek istenen biziz. İslam ümmeti, adım adım izlenen ve kendisini yok etmeyi hedefleyen stratejiyi neden görmez? Neden? Yoksa bu köhne sistemin, bu çarpık düzenin kendisine dokunmayacağını mı zannediyor?Her gün ölen yüzlerce insanın istatistikî bir veri olmanın ötesine geçemediği bu bozuk dünya düzeninde, herkes bilmeli ki bir gün, insanlığın sığınacak yeri kalmayacak.Çünkü bu çarpık ve bozuk düzen, propaganda araçları marifetiyle, bir avuç kapitalistin, birkaç emperyalist devletin çıkarı için şiddeti meşrulaştıracak söylemler üreterek devamlılığını sağlamaktadır.Halep bir ahlak imtihanının ta merkezidir. Evet… Halep bir ahlak meselesidir. Tıpkı Arakan, Filistin, Afganistan, Irak, Mısır gibi… Evet… Halep, geç kalınmış olsa da ahlak isyanının başlangıç noktasıdır.Zalim düzenin devamı için terör bir aparat olarak kullanılmaktadır. Biz biliyoruz ki, terör, özellikle İslam dünyasında yıkımın yaşanması için, bizzat emperyalist devletler tarafından desteklenmektedir.Biz biliyoruz ki, orada, o can pazarının yaşandığı mahşer yerinde, insanlık direniyor. İşgalci emperyalistler ne derse desin Ülke İnsanımız ve Hemşerilerimiz neler yaşandığını çok ama çok iyi biliyor.Değerli Hemşerilerimiz sizlerden istediğimiz İslam Ümmetinin bu Dar gününde 4072’ye Mesaj atarak 15 Tl veya 30 72’ye Mesaj atarak 5 tl yardım yapabilirsiniz.Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bahçelievler ŞubesiBaşkanRemzi Dursunkaya