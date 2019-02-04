Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bu yıl yapılacak Bayburt’un Düşman işgalinden Kurtuluşunun 101.Yıl’ı kutlama gecesi için davetiyeleri Derneklere dağıttı.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği İl,İlçe ve Köy Dernek Başkanları ve Bayburtlu sanatçılarla sabah kahvaltısında ,Bağcılarda bir araya geldiler.

21 Şubat Gecesi için planlanan program hakkında bilgi verildi.Bu Yıl 101.yıl kutlamaları Bağcılar Olimpik spor salonunda yapılacak.

Bağcılar Olimpik spor salonunda 23 Şubatta Cumartesi akşam kutlama gecesinde hemşerilerimiz bulaşacak.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş 21 Şubatta Şehitlerimiz için İstanbul Bahçelievler Şirinevler Ulu Camiinde Mevlit okutulacağını belirterek tüm hemşerilerimizi Camiide yapılacak programa davet etti.