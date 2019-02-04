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Bayburt Dernekleri 21 Şubat Kutlama Gecesine hazır..

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bu yıl yapılacak Bayburt’un Düşman işgalinden Kurtuluşunun 101.Yıl’ı kutlama gecesi için davetiyeleri Derneklere dağıttı.

Bayburt Dernekleri 21 Şubat Kutlama Gecesine hazır..
04 Şubat 2019 Pazartesi 11:27
21 Şubat Gece hazırlıkları..
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Bayburt Kültür ve Yardım Derneği İl,İlçe ve Köy Dernek Başkanları ve Bayburtlu sanatçılarla sabah kahvaltısında ,Bağcılarda bir araya geldiler.

21 Şubat Gecesi için planlanan program hakkında bilgi verildi.Bu Yıl 101.yıl kutlamaları Bağcılar Olimpik spor salonunda yapılacak.

Bağcılar Olimpik spor salonunda 23 Şubatta Cumartesi akşam kutlama gecesinde hemşerilerimiz bulaşacak.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş 21 Şubatta Şehitlerimiz için İstanbul Bahçelievler Şirinevler Ulu Camiinde Mevlit okutulacağını belirterek tüm hemşerilerimizi Camiide yapılacak programa davet etti.

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