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Bayburt Derneğinden Rektörlüğe ziyaret

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Yönetim Kurulu’ndan Rektörlüğümüze Ziyaret

Bayburt Derneğinden Rektörlüğe ziyaret
04 Şubat 2019 Pazartesi 15:33

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanlığına yeni seçilen Hicabi Durmuş ve yönetim kurulu üyeleri, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun’u makamında ziyaret ettiler.

Akademi ve sivil toplum ilişkilerinin konuşulduğu ziyarette, kültürel projeler üzerine müzakereler gerçekleşti. Rektör Coşkun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Durmuş ve beraberindeki yönetim kurulu temsilcilerine yeni görevlerinde başarılar diledi. Durmuş ise, dernek organizasyonunu temsilen Bayburt Üniversitesi’ne ve Rektör Coşkun’a teşekkürlerini ileterek, kadim Bayburt kültürünün yaşatılması için birlikte hareket etmek istediklerini söyledi. 

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