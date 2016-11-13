Bayburt derneğinde sohbet akşamları devam etti

Dernekteki sohbet akşamlarında Bu Haftanın Konuşmacısı Sosyolog Yazar İsmail Öz oldu

Bayburt derneğinde sohbet akşamları devam etti
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Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bahçelievler Şubesinde her cumartesi akşam bir etkinlik düzenleniyor.Etkinlik programı öncesinde Başkan Remzi Dursunkaya kısa bir hoş geldiniz konuşması yaptı her cumartesi akşamı yapılan etkinliklerimize hemşerilerimizin katılım sağlamasını beklediklerini belirtti .
Bu Hafta Sosyolog yazar İsmail Öz,Geçmişden geleceğe ,Mezhepler ve Mezheplerin tarihi ve günümüzdeki algısı,Daeşten 15 temmuz kalkışmasına bir çok konuda hemşerilerimizi aydınlattı.





 
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