Bayburt derneği yönetimi,şube başkanlarıyla istişare toplantısı yaptı.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Yönetimi ve Şube Başkanları istişare toplantısında Bağcılar Şubede bir araya geldiler.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,Bahçelievler Şube Başkanı Ahmet Yılmaz,Bağcılar Şube Başkanı Muharrem Aktürk,Ataşehir Şube Başkanı Ali Uğurlu,Tuzla Şube Başkanı Abdullah Bayram,Çorlu Şube Başkanı Fevzi Akbulut,Kapaklı Şube Başkanı Muhammet Memiş,Avcılar Şube Başkanı Hayrettin Şimşek ,Kadın Kolları Başkanı Zeynep Nergis istişare toplantısında Dernek Yönetimiyle bir araya geldiler.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş toplantıda birlik ve beraberliğin bu tür toplantılarla ve istişarelerle sağlanacağını belirterek,Derneğimizin 1947 yılında kurulduğuna vurgu yaptı.

Başkan Durmuş,Derneklerin kalıcı,yönetimlerin ise değiştiğini belirterek,Türkiye’nin ilk Hemşeri Derneği olması hasebiyle Derneğimizi kişisel menfaatlerimizin üzerinde tutarak,Hemşerilerimizin birlik ve beraberlik içinde ,Derneklerimizin birleştirici gücüyle daha güzel hizmet edebiliriz dedi.

Katılım sağlayan Dernek yöneticileri ve Şube Başkanları Kahvaltı programını hazırlayan Bağcılar Şube Başkanı Muharrem Aktürk’e teşekkürlerini belirtip,İstişare toplantısının önemine vurgu yaptılar.

Toplantı hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.