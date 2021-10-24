banner520

Bayburt derneği yönetimi,şube başkanlarıyla istişare toplantısı yaptı.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Yönetimi ve Şube Başkanları istişare toplantısında Bağcılar Şubede bir araya geldiler.

Bayburt derneği yönetimi,şube başkanlarıyla istişare toplantısı yaptı.
24 Ekim 2021 Pazar 14:00
banner547

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,Bahçelievler Şube Başkanı Ahmet Yılmaz,Bağcılar Şube Başkanı Muharrem Aktürk,Ataşehir Şube Başkanı Ali Uğurlu,Tuzla Şube Başkanı Abdullah Bayram,Çorlu Şube Başkanı Fevzi Akbulut,Kapaklı Şube Başkanı Muhammet Memiş,Avcılar Şube Başkanı Hayrettin Şimşek ,Kadın Kolları Başkanı Zeynep Nergis istişare toplantısında Dernek Yönetimiyle bir araya geldiler.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş toplantıda birlik ve beraberliğin bu tür toplantılarla ve istişarelerle sağlanacağını belirterek,Derneğimizin 1947 yılında kurulduğuna vurgu yaptı.

Başkan Durmuş,Derneklerin kalıcı,yönetimlerin ise değiştiğini belirterek,Türkiye’nin ilk Hemşeri Derneği olması hasebiyle Derneğimizi kişisel menfaatlerimizin üzerinde tutarak,Hemşerilerimizin birlik ve beraberlik içinde ,Derneklerimizin birleştirici gücüyle daha güzel hizmet edebiliriz dedi.

Katılım sağlayan Dernek yöneticileri ve Şube Başkanları Kahvaltı programını hazırlayan Bağcılar Şube Başkanı Muharrem Aktürk’e teşekkürlerini belirtip,İstişare toplantısının önemine vurgu yaptılar.

Toplantı hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

Önceki Haber
Sonraki Haber
Bayburt derneği yönetimi,şube başkanlarıyla istişare toplantısı yaptı.
PAMUKTAŞ KÖYÜ DERNEĞİ GENEL KURULUNU YAPTI
PAMUKTAŞ KÖYÜ DERNEĞİ GENEL KURULUNU YAPTI
0
Ankara Bayburt Derneği Üyeleri Adnan Bayram ile devam kararı aldı
Ankara Bayburt Derneği Üyeleri Adnan Bayram ile devam kararı aldı
0
Masat Derneği Yeni Başkanını Seçti
Masat Derneği Yeni Başkanını Seçti
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.