Bayburt Kültür ve Yardım Derneği ,gelenekselleşen İstişare toplantılarına devam etti.İl İlçe ve Köy Derneklerinin katılımıyla yapılan toplantıda yeni kararlar almak için görüş ve öneriler dinlendi.

Program Güngören Belediye tesislerinde gerçekleşti. Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve yönetimi,Derneklerimizile birlikte yeni kararlar aldı. Başkan Durmuş Dernek Tüzüğü tadilatı için çalışma yaptıklarını belirtti ve Bayburtözel idarenin şampiyonluğunu kutlamak için Gemiyle boğaz turu yapmayı planladıklarını belirterek.Bayburt protokolünü ,Bayburtspora emek veren sporcusundan Malzemecisine,Müdüründen Başkanına ve taraftar guruplarıyla birlikte, İstanbul’da Boğaz gezisiyle kutlama yapacağız dedi. Başkan Durmuş Futbol turnuvasıyla alakalı,Ramazan dolayısıyla Derneklerin çekincesine değindi ve önimüzdeki hafta yeterli katılım sağlanırsa Turnuvayı Ramazanın son haftasında başlatacaklarını belirtti. Programda tüm Dernek başkanlarının önerileri dinlendi ve yeni kararların bu görüş ve önerilere göre alınacağı belirtildi.