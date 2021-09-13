Bayburt Derneği Tuzla Şubesi kongresini yaptı

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Tuzla Şubesi Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.

BAYBURTGÜNDEM- Tuzlada gerçekleştirilen Kongrede İstiklal Marşı ve Saygı duruşunun ardından Divan teşkil edildi.

Divan Başkanlığına Eşref Şeneroğlu,Divan Üyeliklerine Hakan Polattimur ve Nejmettin Şah Ayyıldız seçildi.

Tek adayla gidilen seçimde ,Halihazırda Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Tuzla Şube Başkanlığı yapan Abdullah Bayram tekrar seçildi.

Başkan Abdullah Bayram konuşmasında Kongreye katılım sağlayan Hemşerilerimize teşekkürlerini belirtti ve selamlama konuşması gerçekleştirdi.

Kongreye AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Av.Talha Tayfur, Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,Marmara Bölgesi Bayburt Dernek Başkanı Ali Kemal Birgül,Bayburt Vakfı Genel Sekreteri Lenvent Ayaz,Anadolu Yakası Bayburt Dernek Başkanı Adem Doğan ,Hüsamettin Elçi,Dernek Başkanları ve Hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.

Kongrede AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Av.Talha Tayfur,Ali Kemal Birgül ,Levent Ayaz,selamlama konuşması yaptılar.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş hemşerilerimize seslenerek,Derneklerimize daha çok sahip çıkmamızı ve Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin 74. Yılını doldurduğunu belirterek ,bu bayrağı Büyüklerimizden devraldık dedi.Derneğimizin asırlık bir dernek olduğunu belirterek hiç kimsenin şahsi çıkarları uğruna Derneğe zarar veremeyeceğini belirtti.Hemşerilerimize Kongreye katılımlarından dolayı Teşekkür etti.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Tuzla Şube Başkanı Abdullah Bayram Derneğe Katkısı olan Hemşerilerimize birer plaket takdimi yaptı.