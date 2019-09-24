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Bayburt Derneği Tuzla Şube Kongresini Yaptı Yeni Başkan Abdullah Bayram.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Tuzla Şubesi Olağan Genel kurulu Tuzla Şubesinde gerçekleşti.Seçime tek adayla gidildi.Tuzla Şube Başkanı Levent Ayazın aday olmadığı seçimde Başkan Yardımcısı Abdullah Bayram Tuzla Şubesinin yeni Başkanı seçildi.

Bayburt Derneği Tuzla Şube Kongresini Yaptı Yeni Başkan Abdullah Bayram.
24 Eylül 2019 Salı 12:28

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Tuzla Şube kongresi şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından kongreye geçildi.

Şube kongresi Divan Başkanı ve Üyelerin seçimiyle başladı.Divan Başkanlığına Vedat Pollat,Divan Üyeliklerine Turan Ali ve Nejla Aydın Arslan seçildi.

Yönetim Kurulu seçilmesinin ardından kongre sona erdi.

Genel Başkanım Hicabi Durmuş konuşma alarak,Dernek seçimleri hakkında bilgi verdi.

Bayburt Vakfı Başkanı Av İsrafil Kahraman Derneklerimiz,Vakfımız ve Bayburtspor hakkında hemşerilerimize bilgi verdi. Ak Parti Tuzla İlçe Başkanı Suat Durak Sivil toplum kuruluşlarımızın gençlere daha çok önem vermesi gerektiğini belirtti.

Yeni Yönetim şu isimlerden oluştu.

1.Abdullah Bayram (Başkan)

2.Şaban Ayaz

3.Aslan Aslan

4.Sefa Kurcan

5.Serkan Aydın

6.Yalçın Bayram

7.Sinan Purut

8.Oktay Cebeoğlu

9.Fatih Fidan

10.Esat Karanfil

11.Erhan Tetik

12.Mustafa Demir

13.Muammer Terzi

14.Osman Nuri Şentürk

15.Şaban Ayaz

16.Yalçın Bayram

Yönetim Kurulu seçilmesinin ardından kongre sona erdi.

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