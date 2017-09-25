Bayburt Derneği Şube seçimlerinin ilkini Bahçelievler ve Bağcılarda gerçekleştirdi.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bahçelievler şubesinde cumartesi akşam Şube Başkanlığı ve genel merkez delege seçimlerinde istenmeyen olaylar oldu.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bahçelievler şubesinde cumartesi akşam Şube Başkanlığı ve genel merkez delege seçimlerinde istenmeyen olaylar oldu.

Seçimin yapılması için divan başkanlığı önerisi sırasında Şube Başkanı aldıkları karar üzerine Dernek Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan’ı divan başkanlığına seçtiklerini belirtti. Şube seçimlerini gündemi okunurken aidat ödemeyen üyelerin oy kullanamayacaklarının belirtilmesi gerginlik yaşanmasına neden oldu.

Seçime katılan Üyeler, Dernek yönetiminin divan başkanını aramızda seçtik demesinin tüzüğe aykırı olduğunu divan başkanını genel kurulun seçebileceğini , böyle bir karar alamayacağını belirterek itiraz ettiler.

Bunun üzerine Üyeler Dernek eski genel Başkanı Suat Müftüoğlun’u divan üyeliğine önerdiler.

Dernek yerinin küçük olması nedeniyle dışarıda kalan üyeler divan başkanlığı oylamasına dahil olamadıkları için divan başkanlığı seçimime itiraz ettiler. Sağlıklı seçim yapılamamasını ve Üye sayısının 241 den 109 üyeye düşürülmüş olduğunu gören üyeler yaşanması muhtemel kavga ortamının önlenmesi amacıyla Savaş Mercimek ve yönetime aday olanlar tarafından salondan çıkarıldılar.

17 yıldır aidatını düzenli olarak ödeyen üyeler Üye aidatı ödemek için muhatap bulamadıklarını ve kendilerinden üye aidatı alınmamasının amaçlandığını belirterek tebligat yapılması gerektiğini belirttiler. Derneğe yeni üyelerin yapıldığını, Yönetimim kasıtlı aidat almadığını belirterek seçimleri protesto ettiler.

Bahçelievler şube yönetimi ve üye aidatlarını ödediklerini iddia ettikleri üyelerinin bir kısmıyla seçimi gerçekleştirdiler.

Ensar Kocabey Başkanlığında Yeni Şube Yönetimi seçildi. Genel merkez delegeler seçimi yapılmadan gündemin düğer maddesine geçildi.

Başkanlığa aday olan Eski Şube Başkanı Savaş Mercimek kongrenin iptali için Dernekler masasına iptal başvurusunda bulunacaklarını söyledi,gerekçe olarak ta şube yönetim kulunun üye aidatı borcunu üyelere yasal yoldan tebliğ etmediğini bu nedenle yaklaşık 150 üyenin seçme ve seçilme hakkının elinden alındığını belirterek gerekli hukuki mücadeleyi başlatacaklarını , 1947 yılında kurulan Türkiye’nin ilk hemşeri derneğinde yapılan bu usulsüzlüklerin yaşanmasından dolayı çok üzgün olduklarını ifade etti.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin tüzüğünün hiçe sayıldığını,üyelerin aidatlarını ödenerek oy kullanabileceği ortamın sağlanmadığı,aksine üyelerin oy kullanamaması için iki hazirun listesi hazırlandığını belirtti.

Savaş Mercimek seçime hazırlanmak için listelerin aylardır söyledikleri halde askıya asılmadığı ve üyelerin aidatlarını ödemek için muhatap bulamadıklarını belirtti. Oylarını kullanmak için gelen üyeler aidatlarımızı ödeyip oy kullanalım dediği halde buna izin verilmediğini söyledi.

Kongre esnasında tansiyonu düşürmek için yaşanması muhtemel kavga ortamının olacağından dolayı seçimi protesto ettiklerini ,yüzden fazla üyenin imza atarak tutanak tutulduğunu belirten Savaş Mercimek yargıya gideceklerini ifade etti.

Bağcılar Şubesi Genel kurul ve delege seçimleri Pazar günü Saat 17.00’de gerçekleşti.Divan Başkanlığına Osman Birlik seçildi.77 delegenin seçildiği Bağcılar şubesinde Şube Başkanlığına Hicabi Durmuş seçildİ.