BAYBURT DERNEĞİ RAMAZAN STANTI Hemşerilerini bekliyor

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bağcılar şubesi Ramazan standını hazırladı.

BAYBURT DERNEĞİ RAMAZAN STANTI Hemşerilerini bekliyor
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İstanbul Bağcılar Belediyesinin Ramazan etkinlikleri alanında Bayburt Standı her daim olduğu gibi yerini aldı.
Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin yıllardır düzenlediği etkinlikler içerisinde yer alan Ranazan stantları işlevini sürdürmeye devam ediyor.
Başkan Hicabi Durmuş Bu Yılda Stant’ta Bayburt Kültürünü yaşatacağımız standımıza tüm hemşerilerimizi bekliyorum dedi.
Durmuş geçen yıllarda’da olduğu gibi bu yılda standımızda çaylarımız Hemşerilerimize  ücretsiz olacak.Yöresel oyunlarımız oynanacak ve Kültürümüzü gençlerimize aşılayacağız dedi.

Etiketler; #Bayburt Derneği
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