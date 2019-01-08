Konferansın konusu “Derin Tarih”
Tarihçi Yazar Mustafa Armağan ,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Tuzla Şubesi ve Dağçatı Köyü Derneğinin konuğu olarak konferans verdi.
Bayburt Vakfı Genel Sekreteri ,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Tuzla Şubesi Başkanı Levent Ayaz Bayburt Akşamları programı altında bu hafta Tarihçi Yazar Mustafa Armağanı Derneklerinde konferans vermek üzere davet etti.
Bayburtlu Sivil toplum kuruluşu başkanları ,Dernek üyeleri ve hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşen programda Tarihçi Yazar Mustafa Armağan Tarihten kesitler sundu.Programda hemşerilerimiz büyük ilgi ve alaka gösterdiler.
Başkan Ayaz bu programların devam edeceğini belirterek ,Hemşerilerimize Bayburt Kültürünün yanı sıra bazı programlarda’da konferanslar düzenleyerek hemşerilerimize,gençlerimize Tarih bilinci açıklamak olacaktır dedi.