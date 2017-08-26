Bayburt Derneği Malazgiret’te

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı ve yönetimi 26 Ağustos Malazgirt Zaferinin 946'ncı yıldönümü törenleri için Malazgirtteler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı, Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferinin 946'ncı yıldönümü törenlerine katılmak için Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan ve yönetimi Malazgiret’te.

Bayburt Yöresel giysilerinde tanıtıldığı bir çadır Malazgirt kutlama alanında yerini aldı.

Kutlama programı, bugün gece yarısı Mescid Alan Sahnesinde ilahi ve kasidelerin okunması ile başlayacak. Saat 00.13'te sala verilecek.

Sabah namazı kılınacak. Saat 09.00'da Atlı Okçuluk ve Atlı akrobasi gösterileri, Okçuluk muharebe oyunları yapılacak.

Saat 13.40'da Kuran-ı Kerim okunmasının ardından Malazgirt'le ilgili bir sunum yapılacak.

Saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanında Malazgirt Zaferiyle ilgili konuşma yapacak.

Muş Valisi Aziz Yıldırım ve Ak Partili Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yurt içinden ve dışından kutlamaları izleyecek olanların barınma ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü önlemin alındığını söyledi.

Vali Yıldırım ve Belediye Başkanı Asya, gelenlerin sayısının fazla olması halinde vatandaşların konukları evlerinde ağırlayacağını belirtti..