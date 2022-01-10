Bayburt Derneği Kadın Kollarından Gazetemize Ziyaret

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Kadın Kolları 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla, Gazetemizi ziyaret ettiler.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Kültür ve yardım Derneği Kadın Kolları Başkanı Zeynep Nergis ve yönetimi Gazetemizi ziyaret ettiler ve 10 Ocak Gazeteciler günümüzü kutladılar.

Kadın Kolları Başkanı Zeynep Negis Gazetemizin çalışmalarıyla alakalı bilgi aldılar. Bayburt Kültür ve yardım Derneği Kadın Kolları olarak yaptıkları faaliyetleri haberleştirmemizden dolayı teşekkürlerini ifade ettiler.Dernek Kadın kollarının faaliyetlerini ve yapmayı düşündükleri programları ve Derneğin çalışmalarından bahsettiler.

Bayburt Gündem Gazetesi çalışanları adına Gazeteciler gününde bizleri unutmadıkları için memnun olduk.Kendilerine bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkürlerimizi belirttik.