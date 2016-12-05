BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISINI YAPTI

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği İstişare programında Bayburt Protokolü , Bayburt İlçe ve Köy Dernek Başkanları ve Hemşerilerimizi İstanbul Bahçelievler’de Pınar düğün salonunda bir araya geldi.

İstanbul Bahçelievler’de yapılan İstişare Programına Bayburt Milletvekili Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı İbrahim Yumak, Arpalı Belde Belediye Başkanı Şadi Terzi, İstanbul da bulunan İlçe, Belde ve Köy Dernek Başkanları ve Yönetimleri, Küçükçekmece İlçe Müftüsü Mustafa Temel, Araştırmacı Naci Memiş, Sosyolog İsmail Öz, Esenyurt Vaizi Semih Dumlupınar, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ziya Seymen, Esenyurt Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Emrullah Çelik, Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Saruhan, Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar, İş adamlarımızın ve Hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.Programda Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan açılış konuşması yaptı.Kılıçaslan Konuşmasında:Bayburt Nüfusunun azalmasının Bayburt’a verilen paranın İl özel idare bazında düşmesi demektir,yazın tatilini Bayburt’ta geçiren hemşerilerimize sıkıntı demektir.Bizim Dernekler ve Sivil toplum kuruluşları olarak Bayburt’taki bu sıkıntıyı ortadan kaldırmamız lazım dedi.İstanbul’da 160 Bayburt Derneği var her dernek 10 tane kimlik fotokopisi getirse 1600 yapar,her hanede 3 kişi olsa beş bin yapar.Emeklilerimizden başlayarak bu işi başarmamız gerekiyor dedi.Bayburt Ticaret odası Başkanı İbrahim Yumak konuşmasında:Bu Nüfus olayının Ekonomik kısmını izah etmeye çalışacağım diyerek Bayburt kalkınmada öncelikli 23 ilin arasına girmiştir.Bu 23 il içerisinde hem coğrafi hem ulaşım hem de güvenlik bakımından en avantajlı il Bayburt’tur.Avantajlarımızdan biride Organize sanayi bölgesinin alt yapısının birkaç ay içerisinde neticelenecek olmasıdır.Biz sizden Bayburt’a Ekonomik yatırım yapmaya davet ediyoruz dedi.Bayburt Arpalı Belediye Başkanı Şadi Terzi konuşmasında:Bu yapılan toplantı Belediyelerin gelirleri açısından çok önemli dedi.Bu gün burada toplanmamız inşallah Bayburt’umuza hayırlara vesile olacak .Biz Belediyeler olarak Nüfusun azlığından dolayı zarar görüyoruz.Bizim Belediyemiz 1972’de kurulmuş hala 2000 civarında,sürekli göç veren bir bölgede yaşadığımızdan nüfusu artıramıyoruz.Bizim çevremizdeki illerde mesela Gümüşhane’den örnek verecek olursak bizden sonra kurulmalarına rağmen Nüfusları beş bin 6000 civarında.Geçen yıl Kelkit Belediyesi 7000 nüfus İstanbul’dan taşıdı.Biz şu an Bayburt’ta üç beş bin Nüfusun hesabını yapıyoruz dedi.Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş konuşmasında: 2014 Yılında bu çalışmaları yaptığımız zaman aynı niyet ve düşünceyle yaptığımızda üç şey söylemiştik.İlk olarak Bayburt’un Siyasetinin Mecliste güçlü olması iki Milletvekiliyle temsil edilmesi,ikincisi Bayburt’un genel bütçeden aldığı payın 75 .000 kişiye göre alması,fakat yaz döneminde 150.000 kişiye hizmet etmek zorunda kaldığından dolayı bunun artırılmasıydı.Üçüncüsü ise bakalım söz verdiğim gibi Bayburt’un Nüfusunu artırabilecek miyiz.Sonuç 2014 yılı için başarılı fakat geldiğimiz noktada tekrar geriye dönüş oldu.Bayburt’a gelecek yatırımları arttırma adına ikametgahlarımız Bayburt’ta olmalı.Bayburt’ta yapılan hizmetlerin artırılabilmesi için ikametgahların Bayburt’ta olması şart.Bu şehre olan sevgimizi ikametgahlarımızı Bayburt’a alarak göstermeliyiz.Bayburt’un sahibi önce Allah sonra Bayburt’un yetiştirdiği yiğit evlatları ve Sayın Cumhurbaşkanımızdır dedi.Bayburt Milletvekili Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu konuşmasında:Şu Gün bulunduğumuz ortamda Bayburtluların ne kadar önemli olduğunu ancak Türkiye sıkıntıya girdiğinde görüyoruz.Bunu bizim dışımızda olan insanlarda çok iyi anlıyorlar.Biz Bayburtlular olarak bu Ülkenin Çimentosuyuz.Gezi olaylarının Bayburt’ta olmaması ,15 Temmuzda gösterdiği direnç ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki oy oranıyla da duruşunu göstermiştir.Bu gün konuştuğumuz Nüfus meselende şunu ifade edeyim. Nüfusunuzun nerede olduğunun önemi yok.Yazın beş altı ayını Bayburt’ta geçirenlerin Nüfuslarını almasının Bayburt’a katkısı var.Bayburt’ta yolların bozuk olması ,suların akmamasından dolayı şikayet edip yahu Bayburt’a kim sahip olacak diyorsunuz.Buranın Vekili yok mu? Buranın Belediye Başkanı yok mu?.Ne yapacak vekil,sen ne yapıyorsun .Sen birey olarak ne yapıyorsun ki vekilde ne yapsın.Vekil ancak üç beş milyon para aktarır,bunlar çözüm değil.Ondan sonra da Köydekiler size Muhacir gözüyle bakar.Ufak hesaplar peşinde olan hiç kimse Bayburt’u sevdiğini iddia edemez.Biz Nüfusu taşımaya çalışırken birileri Muhtar seçilecek diye kişisel ilişkilerini kullanarak sildirmesi doğru şeyler değil.Bu güne kadar sevdiğiniz Bayburt’u unutun.Bundan sonra Bayburt için daha farklı şeyler yapacağız.İl olmadan önce Nüfusu 110.000 olan Bayburt bu gün 76.000’de .Herkes bu şehre sahip çıkacak.Bayburt’u bu noktadan çıkaracağız.Bayburt bu gün il olarak hiç birimizin istediği yerde değil.Bu gün hepimize düşen Bayburt’un gelirinin artması için Bayburt’a ikametgahlarımızı almamız lazım dedi.Dernek Başkanlarından gelen eleştirilerde Bayburt’ta şenlik yaptıklarında Bayburt Belediyesinin şenliklerini yapmalarında destek olmadıklarını ve kaldırılması gerektiği ifade edilerek Bayburt protokolü nünde köylerde yapılan şenliklere alaka göstermemesinden dolayı bu çalışmalara sekte vurduğunu ifade ettiler.Kavcıoğlu Programlarının yoğun olduğunu vurguladı ve Şenliklerin tek elden Bayburt Merkezde yapılması gerektiğini ifade etti.Belediye Başkanı bu eleştirilere cevap vermedi.