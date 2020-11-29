Bayburt Derneği işadamlarıyla, ihtiyaçlı hemşerilerimiz arasında köprüsü kuruyor.

İhtiyaçlı hemşerilerimize,ekonomik destek sağlamak için komisyon kurdu.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği ,işadamlarımızdan gelen talep doğrultusunda,işadamlarımızın sağladığı yardımları,Ekonomisi bozulmuş ve Pandemi sürecinde çalışmayan ihtiyaç sahibi Ailelere bu yardımları ulaştırmak için komisyon kurdu.

Hemşerilerimize yardım yapmak isteyen işadamlarının,Kurulan yardım komisyonunun resmi banka hesabına yatıracakları yardımları,komisyonuna talepte bulunan ihtiyaç sahibi hemşerilerimize bu yardımları ulaştırılacak.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği yönetimi de kendi aralarında toplayacağı yardımları bu komisyona aktaracak ve yöneticilerin kendi bölgelerinde bu çalışmaya iştirak edeceği ifade edildi.

Dernek “Yardım ve Destek Komisyonundan yapılan açıklama.

Değerli Hemşerilerimiz:Dünyayı saran Pandemi sürecinde,bir çok hemşerimizin iş durumu bozulmuştur.Dileyen tüm hemşerilerimizin bu yardım destek hesabına ,Zekat ve yardımlarını göndermeleri,yardıma ihtiyacı olan hemşerilerimizin de bu yardımlardan faydalanmaları sağlanacaktır.”

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği “Yardım ve Destek Komisyonu”

Hesap Numarası:

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği IBAN NO:

TR 10000 4600 188 888 000 0057 89