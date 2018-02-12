Bayburt Derneği Geleneksel Bilgi Yarışmasının 12.si İstanbul’da yapıldı..

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Mete Memiş’e Teşekkür Plaketi
Mete Memiş’e Teşekkür Plaketi
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Erdemir ‘den Körfez Bayburt Derneğine Ziyaret.
Erdemir ‘den Körfez Bayburt Derneğine Ziyaret.
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Çiftetaş Köyü Derneği Tolga Çavuşla devam dedi.
Çiftetaş Köyü Derneği Tolga Çavuşla devam dedi.
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Ziyaret ve incelemelerine Bayburt Tapu İl Müdürlüğü’nden başlayan Vali Pehlivan, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral’dan bilgiler alarak birimleri gezdi. Vali Pehlivan tespit ve değerlendirmelerde bulunup vatandaş odaklı hizmet anlayışına yönelik beklentilerini dile getirdi. İncelemelerini Kadastro ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ziyaretiyle sürdüren Vali Pehlivan Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Müdürü Hasan Saka’dan çalışmaları hakkında brifing aldı. Vali Pehlivan ziyaretleri kapsamında son olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne geçti. Kurum yerleşkesine gelişinde kendisini karşılayan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu ile birimleri dolaşan Vali Pehlivan kurum personelinden çalışmaları hakkında bilgiler alıp tavsiyelerde bulundu. İncelemeleri sırasında tespit ettiği muhtelif eksikliklerin giderilmesi için ilgililere talimat veren Vali Pehlivan, hizmetlerin sunumunda azami hassasiyet gösterilmesini, mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini, vatandaşların kurumlardan memnun şekilde ayrılmasının sağlanmasını, birimlerde tertip, düzen ve temizlik konularına özen gösterilmesini istedi. Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral, Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ve ilgili kurum yöneticileri eşlik etti.
Ziyaret ve incelemelerine Bayburt Tapu İl Müdürlüğü’nden başlayan Vali Pehlivan, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral’dan bilgiler alarak birimleri gezdi. Vali Pehlivan tespit ve değerlendirmelerde bulunup vatandaş odaklı hizmet anlayışına yönelik beklentilerini dile getirdi. İncelemelerini Kadastro ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ziyaretiyle sürdüren Vali Pehlivan Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Müdürü Hasan Saka’dan çalışmaları hakkında brifing aldı. Vali Pehlivan ziyaretleri kapsamında son olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne geçti. Kurum yerleşkesine gelişinde kendisini karşılayan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu ile birimleri dolaşan Vali Pehlivan kurum personelinden çalışmaları hakkında bilgiler alıp tavsiyelerde bulundu. İncelemeleri sırasında tespit ettiği muhtelif eksikliklerin giderilmesi için ilgililere talimat veren Vali Pehlivan, hizmetlerin sunumunda azami hassasiyet gösterilmesini, mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini, vatandaşların kurumlardan memnun şekilde ayrılmasının sağlanmasını, birimlerde tertip, düzen ve temizlik konularına özen gösterilmesini istedi. Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral, Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ve ilgili kurum yöneticileri eşlik etti.
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Bayburt Derneği Geleneksel Bilgi Yarışmasının 12.si İstanbul’da yapıldı..

Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin organize ettiği Dernekler arası bilgi yarışması İstanbul Bahçelievler Nurettin topçu kültür merkezinde yapıldı.

Bayburt Derneği Geleneksel Bilgi Yarışmasının 12.si İstanbul’da yapıldı..
12 Şubat 2018 Pazartesi 11:02

Bu yıl 12. si düzenlenen bilgi yarışmasına Dernekler, İlköğretim 6. sınıf, 7. sınıf ve 8. sınıftan birer öğrenci ile katılım sağladılar.

 “Bilgiler Yarışıyor, Gençler Kaynaşıyor” adı altında düzenlenen 12. bilgi yarışmasının bu seneki sorularını Büyükçekmece Final Okulları hazırladı.

Yarışmaya bu yıl 25 Dernek katıldı. Katılan Dernekler Ağören Köyü, Alapelit Köyü, Armutlu Köyü, Aşağıçımağıl Köyü, Aydıncık Köyü, Bayrampaşa Köyü, Çayırköprü Köyü, Çiğdemtepe Köyü, Dağtarla Köyü, Danişmend Köyü, Erikdibi Köyü, Güneşli Köyü, Helva Köyü,  İğdir Köyü, Kabaçayır Köyü, Karayaşmak Köyü, Karşıgeçit Köyü, Kavacık Köyü, Kavaklı Köyü, Koçbayır Köyü, Masat Köyü, Petekkaya Köyü, Pınarcık Köyü, Sancaktepe Köyü ve Sırakayalar Köyü.

Programda Bahçelievler Belediye Başkanı ve Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan selamlama konuşması yaparak katılımcılara teşekkür etti.

Yarışmada, her köy 3 öğrenciden oluşan bir takımla olmak üzere toplam 75 gencimiz ter döktüler. Final Okullarının hazırladığı ve 20 sorudan oluşan yarışma büyük bir çekişme ve heyecan içerisinde devam etti. Surular bitip, puan hesaplaması yapılırken programa gelenler arasında çekiliş yapılarak üç kişiye hediye verildi. İlizyon gösterisi yarışma sonunda çocukların büyük beğenisini kazandı.

Yarışma sonunda katılımcı tüm öğrencilerimize içinde eğitim, kültür kitapları bulunan setin yanında, katılım belgesi, madalya ve Power şarz cihazı takdim edildi.  Ayrıca 1.olan öğrencilere tam altın, 2. Olan öğrencilerimize ½ altın ve 3. Olan öğrencilerimize de ¼ altın hediye edildi.

Dereceye giren Dernekler:

1.      Sancaktepe Köyü Derneği

2.      Helva Köyü Derneği

3.      Petekkaya Köyü Derneği oldu.

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Etiketler; #Bayburt Derneği #Geleneksel Bilgi Yarışması
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