Bayburt Derneği Geleneksel Bilgi Yarışmasının 12.si İstanbul’da yapıldı..

Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin organize ettiği Dernekler arası bilgi yarışması İstanbul Bahçelievler Nurettin topçu kültür merkezinde yapıldı.

Bu yıl 12. si düzenlenen bilgi yarışmasına Dernekler, İlköğretim 6. sınıf, 7. sınıf ve 8. sınıftan birer öğrenci ile katılım sağladılar.

“Bilgiler Yarışıyor, Gençler Kaynaşıyor” adı altında düzenlenen 12. bilgi yarışmasının bu seneki sorularını Büyükçekmece Final Okulları hazırladı.

Yarışmaya bu yıl 25 Dernek katıldı. Katılan Dernekler Ağören Köyü, Alapelit Köyü, Armutlu Köyü, Aşağıçımağıl Köyü, Aydıncık Köyü, Bayrampaşa Köyü, Çayırköprü Köyü, Çiğdemtepe Köyü, Dağtarla Köyü, Danişmend Köyü, Erikdibi Köyü, Güneşli Köyü, Helva Köyü, İğdir Köyü, Kabaçayır Köyü, Karayaşmak Köyü, Karşıgeçit Köyü, Kavacık Köyü, Kavaklı Köyü, Koçbayır Köyü, Masat Köyü, Petekkaya Köyü, Pınarcık Köyü, Sancaktepe Köyü ve Sırakayalar Köyü.

Programda Bahçelievler Belediye Başkanı ve Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan selamlama konuşması yaparak katılımcılara teşekkür etti.

Yarışmada, her köy 3 öğrenciden oluşan bir takımla olmak üzere toplam 75 gencimiz ter döktüler. Final Okullarının hazırladığı ve 20 sorudan oluşan yarışma büyük bir çekişme ve heyecan içerisinde devam etti. Surular bitip, puan hesaplaması yapılırken programa gelenler arasında çekiliş yapılarak üç kişiye hediye verildi. İlizyon gösterisi yarışma sonunda çocukların büyük beğenisini kazandı.

Yarışma sonunda katılımcı tüm öğrencilerimize içinde eğitim, kültür kitapları bulunan setin yanında, katılım belgesi, madalya ve Power şarz cihazı takdim edildi. Ayrıca 1.olan öğrencilere tam altın, 2. Olan öğrencilerimize ½ altın ve 3. Olan öğrencilerimize de ¼ altın hediye edildi.

Dereceye giren Dernekler:

1. Sancaktepe Köyü Derneği

2. Helva Köyü Derneği

3. Petekkaya Köyü Derneği oldu.