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Bayburt Derneği Futbol turnuvasında Final heyecanı bu hafta yaşanacak.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği 18.Köylerarası Futbol Turnuvasında finale çıkan takımlar belli oldu.

Bayburt Derneği Futbol turnuvasında Final heyecanı bu hafta yaşanacak.
13 Haziran 2022 Pazartesi 13:32

BAYBURTGÜNDEM- Geleneksel hale gelen Bayburt Kültür ve yardım Derneği 18.Köylerarası Futbol Turnuvasına 9 Köy Derneği katıldı.İki takım Finale kaldı.Final oynayacak olan takımlar,Çayıryolu(Sünür) ve Sırakayalar(Çıtanos) Köyleri oldu.

Bu hafta Kağıthanede oynanan Çayıryolu-Gökçedere maçı 5-3 Çayıryolunun galibiyetiyle tamamlandı.Çayıryolu bu galibiyetiyle finale çıkan ilk takım oldu.

Turnuvada yarı final oynanyan Sırakayalar ve Arpalı maçını 2 -0 la Sırakayalar aldı ve finale çıkan ikinci takım oldu.Bu hafta İstanbul Bahçelievler,Yenibosna’da oynanacak olan Final Maçı ve kapanış programı saat 17.00 ‘de başlayacak.

Bayburt Çayıryolu (Sünür)

Bayburt Sırakayalar (Çıtanos)

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