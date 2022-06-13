Bayburt Derneği Futbol turnuvasında Final heyecanı bu hafta yaşanacak.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği 18.Köylerarası Futbol Turnuvasında finale çıkan takımlar belli oldu.

BAYBURTGÜNDEM- Geleneksel hale gelen Bayburt Kültür ve yardım Derneği 18.Köylerarası Futbol Turnuvasına 9 Köy Derneği katıldı.İki takım Finale kaldı.Final oynayacak olan takımlar,Çayıryolu(Sünür) ve Sırakayalar(Çıtanos) Köyleri oldu.

Bu hafta Kağıthanede oynanan Çayıryolu-Gökçedere maçı 5-3 Çayıryolunun galibiyetiyle tamamlandı.Çayıryolu bu galibiyetiyle finale çıkan ilk takım oldu.

Turnuvada yarı final oynanyan Sırakayalar ve Arpalı maçını 2 -0 la Sırakayalar aldı ve finale çıkan ikinci takım oldu.Bu hafta İstanbul Bahçelievler,Yenibosna’da oynanacak olan Final Maçı ve kapanış programı saat 17.00 ‘de başlayacak.

Bayburt Çayıryolu (Sünür)

Bayburt Sırakayalar (Çıtanos)