Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Esenler Şubesi, hemşerilerini sokak iftarında bir araya getirdi.

Bayburtlular'ın yanı sıra Esenler sakinlerini de ağırlayan Bayburt Derneği, belediye tarafından verilen iftarları da gölgede bıraktı.

İftarda kısa bir selamlama konuşması yapan Esenler Şubesi Başkanı Necmettin Emirali, davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Emirali, yaptığı konuşmada, “Bayburt Derneği olarak bu yıl iftar programımızı sokakta düzenlemek istedik. Bizler de otellerde ya da restoranlarda düzenleyebilirdik ama burada olan samimiyeti sağlayamazdık.

Sade bir iftar programı olsun diye hiçbir siyasetçiyi de davet etmedik. Açıkçası burada yapacakları konuşmalarla başınızı da ağrıtmak istemedik.

Bu vesileyle bizleri bugün yalnız bırakmayan buraya gelerek iftarda bizlere eşlik eden herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.