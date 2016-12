Bayburt Derneği Bahçelievler Şube’de Sohbetler başladı

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bahçelievler şubesinde sohbet akşamlar her Cumartesi akşamı Bahçelievler’de başladı.

Bu haftaki konuşmacı Araştırmacı yazar Naci Memiş Bayburt Derneklerinin kültürel hizmetleri ve hemşerilerimizin Derneklere bakışına değinerek,İslamın komşuluk ilişkileri ve nasıl yaşayıp davranmamız gerektiğini anlattı.Peygamberimizin hayatının her an ve lahzada bize örnek teşkil etmesi gerektiğini ifade etti.Bu akşam Bahçelievler Şubesini ziyaret eden Milliyetçi Hareket Partisi Bahçelievler İlçe Başkanı Mehmet Kaya Gündeme dair açıklamalarda bulundu ve 15 temmuz darbe girişimi hakkında bilgiler paylaştı.Hemşerilerimizin sorularını da cevaplayan Başkan Mehmet Kaya Bayburtluların Nüfusunun az olmasına rağmen İstanbul’da çoğunluktaymış gibi bir algı oluşturduğunu belirtti.Bahçelievler Şube Başkanı Remzi Dursunkaya’da Hemşerilerimizi her hafta Cumartesi akşamı Derneğe beklediklerini belirterek bu önümüzdeki hafta Dernekte Türkü ve sohbet olacağını belirtti.Hemşerilerimiz Bayburt Kültürünü unutmasın diye her hafta Derneğimizde kültürel etkinliğimiz olacak diye ifade etti.