Bayburt Derneği Bağcılar Şubesinde Türkü Geceleri Devam etti..

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bağcılar Şubesinde Kış akşamlşarı yapılan türkü geceleri devam ediyor.

Bayburt Sanatçı Azmi Küçük’ün Türküleri ve Bayburt Barlarının oynandığı geceye katılan üyelere ikramlarda bulunuldu.Mavi Karadeniz Tv.nin Bağcılar Belediyesi için yaptığı belgesel için kısa bir çekim yapıldı.

Belgesel için konuşan Şube Başkanı Hicabi Durmuş,Bağcılar Belediyesinin Bayburt Derneğine yapmış oldukları destekleri ifade ederek teşekkür etti.

Başkan Durmuş Bayburt Derneğinin Bayburt Kültürünü Gurbette yaşattıklarını belirtti.Program toplu fotoğraf çektirilmesinin ardından sona erdi.