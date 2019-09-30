Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bağcılar şubesinde seçime yoğun katılım oldu. Bayburt Kültür ve yardım Derneği Altı şubenin seçiminin ardından ,Bağcılar şube seçimini de gerçekleştirdi.

İki adayın yarıştığı Bağcılar şube seçiminde heyecan doruktaydı. Muharrem Aktürk ve Köksal Tosun’unun listeleri yarıştı.

Şube seçimine yoğun bir ilgi oldu. Yaklaşık Beş yüz kişinin katılım sağladığı kongre Bayburtluya yakışır bir kongre oldu.

Kongre Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Divan Başkanı ve Divan Üyelerinin seçiminin ardından yönetim Faaliyet raporu ve Denetim raporunu ibra etti.

Divan Başkanlığına Osman Birlik,Divan Üyeliklerine Ömer Dündar,İbrahim Özdemir ve Musin Köse seçildi.

Oy verme ve sayım işlemi yaklaşık üç saat süren seçimlerin sonucunda Muharrem Aktürk 189 oy Köksal Tosun 64 oy aldı.

Seçim sonucunun açıklanmasının ardından İki adayda birbirlerini tebrik ederek centilmenlik örneği sergilediler.

Seçimin kaybedeni olmadığını vurgulayan Genel Başkan Hicabi Durmuş adayları tebrik etti.

Köksal Tosun kendilerini destekleyen ve genel kurula katılan tüm hemşerilerimize teşekkür etti.

Köksal Tosun konuşmasında iki adaylı seçimlerin kongrelere katılımın daha fazla olacağını gösterdik dedi.

Muharrem Aktürk söz alarak Genel kurula katılım sağlayan hemşerilerimize teşekkür etti ve seçimin kaybedeni yoktur,biz hemşerilerimizi bu genel kurulda olduğu gibi her zaman Dernekte görmek istiyoruz dedi.

Genel Başkanlığa adaylığını açıklayan Mustafa Sevim söz aldı ve seçilmeleri durumunda yapacakları projelerden bahsetti.

Yeni Yönetim Şu İsimlerden oluşu:

1. Muharrem Aktürk (Başkan)

2.Zekeriye Anzerli

3.Şerif Durmuş

4.Metin Yılmaz

5.Metin Bozkurt

6.Olcay Atılgan

7.Yavuz Köroğlu

8.Öcal Siyer

9.Erdal Gidici

10.İlhan Çalgan

11.Muammer Daştan

12.H.İbrahim Karaaslan

13.Aydın Gazioğlu

14.Ömer İmaç

15.Abdullah Bölen

16.Ebubekir Durgut

17.Uğur Özden

18.Ercan Köroğlu

19.Mevlüt Çakmak

20.Fatma Bayram