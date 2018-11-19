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Bayburt Derneği Avcılar Şube Seçimini yaptı…

Bayburt Kültür ve yardım Derneği olağanüstü kongre kararı alınmasının ardından Avcılar şube kongresini yaptı.

Bayburt Derneği Avcılar Şube Seçimini yaptı…
19 Kasım 2018 Pazartesi 16:04

Bayburt Kültür ve yardım Derneği olağanüstü kongre karının ardından,Delege seçimi ve Çorlu,Tuzla ve Avcılar Kongresini yaptı.

Avcılar Kongresi  Divan Başkanı ve katip üyelerin seçilmesiyle başladı.Kongre Elmalı Derneğinde Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Delege seçimi,Şube Başkanı ,yönetim seçimi yapıldı.

Avcılar Şube Başkanı İdris Çamurun hoş geldiniz konuşmasıyla başladı.İdris Çamurun aday olmadığı seçimde tek adayla kongreye gidildi.Kongrede Başkanlığa Sehlan Burak ve Yönetimi seçildi.

Başkan :Sehlan Burak

Yönetim:

Yahya Yazıcı

Celalettin Musullu

Yunus Emre Altuntaş

Mahmut San

Yusuf Eyidoğan

Yavuz Atıcı

Muhammer İnci

Ali Uzunhan

Faik Seyman

Nurettin Akgül

Erdal Balta

Erdinç Demirer

Kaya Sarıhan

Mustafa Kurtcul

Asef Ateş

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