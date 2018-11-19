Bayburt Kültür ve yardım Derneği olağanüstü kongre kararı alınmasının ardından Avcılar şube kongresini yaptı.
Bayburt Kültür ve yardım Derneği olağanüstü kongre karının ardından,Delege seçimi ve Çorlu,Tuzla ve Avcılar Kongresini yaptı.
Avcılar Kongresi Divan Başkanı ve katip üyelerin seçilmesiyle başladı.Kongre Elmalı Derneğinde Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Delege seçimi,Şube Başkanı ,yönetim seçimi yapıldı.
Avcılar Şube Başkanı İdris Çamurun hoş geldiniz konuşmasıyla başladı.İdris Çamurun aday olmadığı seçimde tek adayla kongreye gidildi.Kongrede Başkanlığa Sehlan Burak ve Yönetimi seçildi.
Başkan :Sehlan Burak
Yönetim:
Yahya Yazıcı
Celalettin Musullu
Yunus Emre Altuntaş
Mahmut San
Yusuf Eyidoğan
Yavuz Atıcı
Muhammer İnci
Ali Uzunhan
Faik Seyman
Nurettin Akgül
Erdal Balta
Erdinç Demirer
Kaya Sarıhan
Mustafa Kurtcul
Asef Ateş
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