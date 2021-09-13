Bayburt Derneği Ataşehir Şubesi kongresini yaptı

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Ataşehir Şubesi 1. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.
BAYBURTGÜNDEM- Ataşehir Belediyesi Cemal Süreyya salonunda gerçekleştirilen Kongrede İstiklal Marşı ve Saygı duruşunun ardından Divan teşkil edildi.
Divana İsmail Türk,Fatma Açıkgöz,Oğuzhan Akın Uğurlu seçildi.
Tek adayla gidilen seçimde ,Halihazırda Şube Başkanlığı yapan Ali Uğurlu Seçildi.
Kongreye AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Fatih Kaya,Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,Ataşehir Belediye Meclis Başkanı Kudret Arslan ,Gelecek Partisi İstanbul İl Yönetim kurulu ve 1.Bölge Başkanı Murat Açıkgöz, Dernek Başkanları ve Jemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.
Kongrede Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş konuşmasında Derneğin Tarihi hakkında bilgi verdi.Ataşehirde Dernek Şubesi Açılmasının Hemşerilerimizi bir araya getireceğini belirterek seçilen yönetime başarılar diledi.
KongredeAK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Fatih Kaya ve Ataşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kudret Arslan birer selamlama konuşması yaptılar.