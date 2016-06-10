Bayburt Derneği 5. Şubesini Tuzla’da açtı

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Şubelerine bir yenisini daha ekledi. Bahçelievler, Bağcılar, Esenler ve Çorlu'da şubesi bulunan Bayburt Kültür ve Yardım Derneği, İstanbul'un Anadolu yakasındaki ilk şubesini Tuzla'da açtı.

Şube açılışı İftar Programıyla gerçekleşti. İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul Şehir Hatları Genel Müdürü Yakup Güler, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan, Tuzla Şubesi Başkanı Levent Ayaz, dernek yöneticileri ve bölgede yaşayan Bayburtluların katılımıyla gerçekleşen dernek açılışı renkli görüntülere sahne oldu.



Ev sahibi olarak duygularını paylaşan Tuzla Şubesi Başkanı Levent Ayaz, Bayburt kültürü ve adetlerini yaşatmak için heyecanlı olduklarını söyledi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan ve şubenin oluşumunda emeği geçen isimlere teşekkür eden Ayaz, yönetim kurulunda görev alan yöneticiler ile birlikte keyifli projelere imza atacaklarını dile getirdi.



