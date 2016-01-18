Bayburt Derneği 10. Bilgi Yarışması Yapıldı

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Gençlik Kollarının organize ettiği Dernekler arası bilgi yarışmasının bu sene 10. su Bahçelievler Belediyesi Nurettin Topçu Salonunda yapıldı.

Bilgiler Yarışıyor, Çocuklar Tanışıyor adı altında düzenlenen 10. bilgi yarışmasının bu seneki sorularını İHLAS Koleji hazırladı. Sunuculuğunu İHLAS Kolejinde Fen Bilgisi Öğretmeni olan hemşerimiz Seda AKTAŞ hocanın yaptığı program akışı şöyle gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasından sonra, Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin faaliyetlerinden derlenen bir sunum gösterildi. Akabinde katılımcılar soruları hazırlayan İhlâs Kolejinin tanıtım ve faaliyet sunumunu izledi. Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan'ın konuşmalarından sonra hemşerimiz Sosyolog-yazar İsmail Öz çocuk ve iletişim konulu bir konuşma yaptı. Merve Emirali Peygamber Efendimize yazılmış 40 yaşındasın naad şiirini okudu.

Yarışmaya bu yıl 23 köy Derneği katıldı. Aksaçlı Köyü, Armutlu Köyü, Arslandede Köyü, Aşağıçımağıl Köyü, Aydıncık Köyü, Bayrampaşa Köyü, Çiğdemtepe Köyü, Danişmend Köyü, Erikdibi Köyü, Güneşli Köyü, Helva Köyü, İğdir Köyü, Kalecik Köyü, Karayaşmak Köyü, Karlıca Köyü, Kavacık Köyü, Masat Köyü, Petekkaya Köyü, Pınarcık Köyü, Sırakayalar Köyü, Tekirdağ Ağören Köyü, Tomlacık Köyü

Her köy 3 öğrenciden oluşan bir takımla olmak üzere toplam 69 gencimiz ter döktüler. 20 sorudan oluşan yarışmada 160 Puan alan Aksaçlı ve Sırakayalar Köylerimiz bir ve ikincilik, 150 Puan alan Arslandede, Güneşli ve Kavacık Köylerimizde üçüncülük için eleme gurubu ek sorularda yarıştılar. Sırakayalar üçüncü soru sonucu birinci olurken, Aksaçlı Köyümüz İkinci oldular. Üçüncülük yarışması çekişmeli geçti. Dört soruda eşitlik bozulmaz iken beşinci soruya Kavacık Köyümüz doğru cevap vererek yarışmayı üçüncü bitirdi. Erkan Obüs ve ekibi ilizyon gösterisi yarışma sonunda çocukların büyük beğenisini kazandı.

Yarışma sonunda katılımcı tüm öğrencilerimize içinde eğitim, kültür kitapları bulunan setin yanında, Katılım belgesi, madalya ve 8 Gb bellek ile ödüllendirildiler. Ayrıca 1.olan öğrencilere Laptop, 2. ve 3. olanlara Tablet hediye edildi.

1. Sırakayalar Köyü

2. Aksaçlı Köyü

3. Kavacık Köyü





Merve E





























