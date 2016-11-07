BAYBURT AKŞAMLARI DERNEK’TE DEVAM EDİYOR

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bahçelievler şubesinde Cumartesi akşamları buluşmaları Devam ediyor.

BAYBURT AKŞAMLARI DERNEK’TE DEVAM EDİYOR
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Bahçelievler Şube Başkanı Remzi Dursunkaya ve Yönetimi Hemşerilerimize ikramda bulundular.
İstanbul Şirinevler de , Derneğimizin Bahçelievler şubesinde yaşanan Cumartesi akşamları buluşmalarında bu hafta  Bahçelievler  Belediye Başkanı Osman Develioğlu,Bahçelievler Ak Parti İlçe Başkanı Zülküf Türkoğlu,İlçe Başkan Yardımcısı Bayram Ağdağ,Belediye Meclis Üyesi Aydın Başyiğit,Sosyolog Yazar İsmail Öz ,Köy Dernek Başkanları,İşadamları ve Hemşerilerimiz katıldı.
Başkan Develioğlu ve Ak Parti İlçe Başkanı gündeme dair açıklamalarda bulunarak selamlama konuşması yaptılar.
Sanatçılarımız Devran,Sehlan,Azmi Küçük,Cengiz Aydın Türküleriyle hemşerilerimize güzel bir cumartesi akşamı yaşattılar.
Önümüzdeki Cumartesi Akşamı Sosyolog Yazar İsmail Öz konuşması olarak davet edildi
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