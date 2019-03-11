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Bayburt Akşamları Avcılar Şubede devam etti.

İstanbul’da Kış aylarının vazgeçilmezi ,Bayburt Akşamları ,Bayburt Kültür ve yardım Derneği Avcılar Şubesinde devam etti.

Bayburt Akşamları Avcılar Şubede devam etti.
11 Mart 2019 Pazartesi 14:19

Bu haftaki Bayburt Akşamları, Güllüce Köyü Yardımlaşma Derneğinde gerçekleştirildi. Bayburtlu hemşerilerimizin bir araya gelip kültürümüzü yaşatması için düzenlenen Bayburt Akşamları Programını,Bayburt Kültür ve yardım Derneği Avcılar Şube Başkanı Sehlan Burak ve Yönetimi düzenledi.

Programda Bayburt barları ve Bayburt türküleriyle hemşerilerimiz güzel bir akşam geçirdiler.

Başkan Sehlan Burak ,Kış aylarının bitmesiyle Bayburt Akşamları programına ara vereceklerini belirttikten sonra,yakında Avcılar Şubesi destek gecesi altında yemekli bir program tertip edeceklerini belirtti.

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