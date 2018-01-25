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Bayburt, 100. Yıl etkinliğine iddialı ve ‘hep birlikte’ hazırlanıyor!

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı kutlamaları için geri sayım başladı.

Bayburt, 100. Yıl etkinliğine iddialı ve ‘hep birlikte’ hazırlanıyor!
25 Ocak 2018 Perşembe 15:24
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Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı kutlamaları için geri sayım başladı. İstanbul’da faaliyet gösteren dernek, vakıf ve kuruluşlardan oluşan 175 Bayburt STK’sının bir araya gelerek oluşturduğu Bayburt Platformu, kurtuluş etkinliği hazırlıkları için Avrupa Yakası’ndan start verdi. Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde bir araya gelen STK ve dernek başkanları İstanbul’da son yılların en coşkulu ve kalabalık buluşması için sözbirliği yaptı. 1 hafta içerisinde ikinci toplantısını İstanbul Anadolu yakasında yapacak olan Bayburt Platformu’nun ilk toplantısından çıkan notlar şöyle:

- Program 4 Mart’ta, 20 bin seyirci kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise üçüncü büyük spor salonu olan Sinan Erdem Spor Kompleksi’nde gerçekleşecek...

- Etkinlikte hiç bir dernek veya kuruluş ön planda olmayacak. Etkinliğin ev sahipliğini, İstanbul’un Bayburtlu Valisi Vasip Şahin’in desteği ile oluşturulan, tüm Bayburt dernek ve STK’larının doğal protokol üyesi olduğu Bayburt Platformu üstlenecek.

Başkanlığını Cemal Sarıhan’ın üstlendiği Bayburt Platformu, oluşturulan etkinlik komitesi üyelerinin alacağı ortak kararlar ile geceye hazırlanacak. - Komite, 100. Yıla yakışır bir gece için alternatif programlar üzerinde hazırlıklarına başladı. Bu anlamda gelecek tüm önerileri değerlendiren komite üyeleri, nihai program akışını Şubat ayının ilk haftası kamuoyu ile paylaşacak.

 - Gecenin öncesi ve sonrasına dair tüm detaylar Bayburt Platformu adı altında kurulacak sosyal medya hesaplarından, SMS mesajları, gazete-radyo-tv reklamları ve gerçekleştirilecek basın toplantıları aracılığıyla halka duyurulacak.

- Etkinliğin düzenleneceği tarih olan 4 Mart’ta, talep ve istekler doğrultusunda oluşturulacak olan merkezi noktalardan salona otobüsler kaldırılacak.

 - Geceye Türkiye genelinde hizmet veren Bayburtlu siyasiler ve bürokratların yanı sıra, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli olmak üzere geniş bir devlet protokolünün katılımı bekleniyor.

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