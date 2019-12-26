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BAŞKAN PEKMEZCİ’DEN BAYDER VE BEKDER’E ZİYARET

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci beraberinde Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ile birlikte Bayburt Tarih Kültür ve Edebiyat Derneği (BAYDER) ile Bayburt Bilim, Eğitim ve Kültür Derneği’ni (BEKDER) ziyaret etti.

BAŞKAN PEKMEZCİ’DEN BAYDER VE BEKDER’E ZİYARET
26 Aralık 2019 Perşembe 18:01

İlk Ziyaret BAYDER’e

Ziyaretlerine ilk olarak BAYDER’den başlayan Başkan Pekmezci’yi burada dernek başkanı Fatih Dündar ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.  Başkan Dündar ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet eden Pekmezci, çalışmalarında başarılar dileyerek Bayburt’un kültürel değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine değindi ve Bayburt Belediyesi olarak bu yöndeki çalışmaların destekçisi olacaklarını belirtti.

Dündar ve yönetim kurulu üyeleri ise Başkan Pekmezci’ye çalışmalarında başarılar dileyerek Bayburt kültürünün yaşatılması için yapılan çalışmalara verdiği desteklerden ötürü teşekkür ettiler.

İkinci Durak BEKDER Oldu

BAYDER ziyaretini tamamlayan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci buradan BEKDER’e geçti. BEKDER’de dernek başkanı Mete Emir ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Başkan Pekmezci burada da Emir ve yönetim kurulu üyeleri ile sohbet ederek dernek faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Mete Emir ve yönetim kurulu üyeleri ise Belediye Başkanı Pekmezci’ye çalışmalarında başarı temennisinde bulunarak ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler.

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