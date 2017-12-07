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Başkan adayı Hacıarifoğlu'yla Bayburt Kültür ve yardım derneği seçimlerini değerlendirdik..

Hacıarifoğlu: “Seçimlerin Şubelerden başlayarak yenilenmesi şarttır..” dedi. Bayburt Kültür ve yardım Derneği şube seçimlerin ardından davalık oldu. 36. Genel merkez seçimleri için mahkemenin vereceği karar bekleniyor.

07 Aralık 2017 Perşembe 15:30

Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin 36. genel merkez genel kurulunda yönetime aday olan hemşerilerimiz delege yapısına itiraz ettiler.Genel başkanlığa aday olan Sami Hacıarifoğlu’da Şubelerde yapılan seçimlerden başlayarak yapılan tüm seçimlerin iki şube haricinde,yenilenmesi ve genel kurulunda iptal edilmesi gerektiğini belirtti. Mahkemenin vereceği karar göre hareket edeceklerini belirtti.

Detaylar röportajda…

Etiketler; #bayburtgundem
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