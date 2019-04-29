 ﻿
banner399

Aykut Demir Alapelit Derneğinin yeni Bşakanı oldu.

Bayburt Alapelit Köyü Dernek olağan genel kurulunu yaptı. Aykut Demir Alapelit Derneğinin yeni Bşakanı oldu.

Aykut Demir Alapelit Derneğinin yeni Bşakanı oldu.
29 Nisan 2019 Pazartesi 13:51
banner476

Alepelit Kültür ve yardımlaşma Derneği  olağan genel kuruluna iki adayla gidildi.Murat Yerli ve Aykut Demir’in Başkanlık yarışını ,Aykut Demir kazandı.

Genel kurul Şehitlere saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Divan seçiminden sonra iki adayın yarışına sahne olan Genel kuruldan Aykut Demirin listesi Altı oy farkla seçimin galibi oldu.

Murat Yerli ve Başkan Seçilen Aykut Demir Hemşerilerimize güzel dileklerini iletti ve Teşekkür ettiler.

Alapelit Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneği yeni yönetimi şu isölerden oluştu.

Başkan : Aykut Demir

Hacı Can

Süleyman Şimşek

Hüseyin Yıldız

İbrahim Akkuş

Selahattin Hayta

Kadir Köse

Denetleme kurulu

Osman Köse

Adem Can

Asım Yıldız

Başkan Aykut  Demir

Etiketler; #Alapelit
İlgili Galeriler
Eyüpsultan Birlik gecesi
Eyüpsultan Birlik gecesi
Arpalı Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Polattimur
Arpalı Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Polattimur
101. Yıl Coşkusu ,Anadolu yakası kutlama gecesi.
101. Yıl Coşkusu ,Anadolu yakası kutlama gecesi.
Bayburt Derneği 101.Yıl Bayburt'un kurtuluş Gecesi.İstanbul Bağcılar
Bayburt Derneği 101.Yıl Bayburt'un kurtuluş Gecesi.İstanbul Bağcılar
Önceki Haber
Bayburt spor Afişleri İstanbul köprülerini süsledi.
Sonraki Haber
Filografi Santçısı Ali Arslanhan Vakıfta Sergi açtı..
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.