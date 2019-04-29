Bayburt Alapelit Köyü Dernek olağan genel kurulunu yaptı. Aykut Demir Alapelit Derneğinin yeni Bşakanı oldu.
Alepelit Kültür ve yardımlaşma Derneği olağan genel kuruluna iki adayla gidildi.Murat Yerli ve Aykut Demir’in Başkanlık yarışını ,Aykut Demir kazandı.
Genel kurul Şehitlere saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
Divan seçiminden sonra iki adayın yarışına sahne olan Genel kuruldan Aykut Demirin listesi Altı oy farkla seçimin galibi oldu.
Murat Yerli ve Başkan Seçilen Aykut Demir Hemşerilerimize güzel dileklerini iletti ve Teşekkür ettiler.
Alapelit Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneği yeni yönetimi şu isölerden oluştu.
Başkan : Aykut Demir
Hacı Can
Süleyman Şimşek
Hüseyin Yıldız
İbrahim Akkuş
Selahattin Hayta
Kadir Köse
Denetleme kurulu
Osman Köse
Adem Can
Asım Yıldız
Başkan Aykut Demir
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