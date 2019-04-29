Bayburt Alapelit Köyü Dernek olağan genel kurulunu yaptı. Aykut Demir Alapelit Derneğinin yeni Bşakanı oldu.

Alepelit Kültür ve yardımlaşma Derneği olağan genel kuruluna iki adayla gidildi.Murat Yerli ve Aykut Demir’in Başkanlık yarışını ,Aykut Demir kazandı.

Genel kurul Şehitlere saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Divan seçiminden sonra iki adayın yarışına sahne olan Genel kuruldan Aykut Demirin listesi Altı oy farkla seçimin galibi oldu.

Murat Yerli ve Başkan Seçilen Aykut Demir Hemşerilerimize güzel dileklerini iletti ve Teşekkür ettiler.

Alapelit Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneği yeni yönetimi şu isölerden oluştu.

Başkan : Aykut Demir

Hacı Can

Süleyman Şimşek

Hüseyin Yıldız

İbrahim Akkuş

Selahattin Hayta

Kadir Köse

Denetleme kurulu

Osman Köse

Adem Can

Asım Yıldız

Başkan Aykut Demir