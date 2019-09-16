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AVCILARDA SEHLAN BURAK’LA DEVAM

Bayburt Derneği Şube Kongrelerini yapmaya devam etti. Bayburt Kültür ve yardım Derneği Avcılar Şube Kongresini gerçekleştirdi.

AVCILARDA SEHLAN BURAK’LA DEVAM
16 Eylül 2019 Pazartesi 11:08

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Avcılar Şube kongresi şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından kongreye geçildi.

 Divan Başkanlığına Hacı Bayram Daştan,Divan Üyeliklerine Alp Burak Çatalbaş ve Taha Emre Saka seçildi.

Tek adayla gidilen seçimde Şube Başkanı Sehlan Burak tekrar seçildi.

Yeni Yönetim şu isimlerden oluştu.

1.Başkan Sehlan Burak

2.Recep ÇELİKKANAT

3.Alp Burak ÇATALBAŞ

4.Kamil AKTAŞ

5. Ali Kemal DURULMUŞ

6.Kenan Niyazi KARABULUT

7.Erdinç DEMİRER

8.Hamza KARA

9.Sebahattin KARLI

10.Fatih YAŞAR

11. Fatih KAYA

12. Faik SEYMEN

13. Celalettin MUSULLU

14. Cahit TÜFEKÇİ

15. Şemsettin POLAT                                                

16. Kemalettin KARSLI

17.Sezgin ÇAMUR                                                        

18.Sinan AKKUŞ

19.Suat  ÇELİK                                                               

20.Yusuf EYİDOĞAN

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