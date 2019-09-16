Bayburt Derneği Şube Kongrelerini yapmaya devam etti.
Bayburt Kültür ve yardım Derneği Avcılar Şube Kongresini gerçekleştirdi.
Bayburt Kültür ve yardım Derneği Avcılar Şube kongresi şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından kongreye geçildi.
Divan Başkanlığına Hacı Bayram Daştan,Divan Üyeliklerine Alp Burak Çatalbaş ve Taha Emre Saka seçildi.
Tek adayla gidilen seçimde Şube Başkanı Sehlan Burak tekrar seçildi.
Yeni Yönetim şu isimlerden oluştu.
1.Başkan Sehlan Burak
2.Recep ÇELİKKANAT
3.Alp Burak ÇATALBAŞ
4.Kamil AKTAŞ
5. Ali Kemal DURULMUŞ
6.Kenan Niyazi KARABULUT
7.Erdinç DEMİRER
8.Hamza KARA
9.Sebahattin KARLI
10.Fatih YAŞAR
11. Fatih KAYA
12. Faik SEYMEN
13. Celalettin MUSULLU
14. Cahit TÜFEKÇİ
15. Şemsettin POLAT
16. Kemalettin KARSLI
17.Sezgin ÇAMUR
18.Sinan AKKUŞ
19.Suat ÇELİK
20.Yusuf EYİDOĞAN
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