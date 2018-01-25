Karla Mücadele
Karla Mücadele
0
Eller Mehmetcik için duaya kalktı..
Eller Mehmetcik için duaya kalktı..
0
Gençliğe Yatırım Geleceğe Yatırımdır
Gençliğe Yatırım Geleceğe Yatırımdır
0
Bayraklarımızı asalım
Bayraklarımızı asalım
0
banner399

Askerlik şubesine dilekçe verdiler..

Sancaktepe Derneği Üyeleri "Zeytin Dalı" adlı operasyona katılmak için Askerlik şubesine dilekçe verdiler.

Askerlik şubesine dilekçe verdiler..
25 Ocak 2018 Perşembe 17:38
banner393

Bayburt Sancaktepe Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak,dernek üyeleri ile istişare sonucunda aldığı karar gereği: "Zeytin Dalı" adı ile Devletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlattığı operasyonu desteklemek,yanında yer almak üzere; Güngören Askerlik Şubesi Başkanlığına giderek bir dilekçe verip,7 den 70 e Devletimiz ve Gazi Ordumuzun emrinde olduklarını belirttiler.

Şube Başkanımız Sn.  Albay İbrahim ALAN bizleri takdirle kabul ederken, Milli Savunma Bakanlığı Askerlik Dairesi Başkanı Sn. Tuğgeneral Davut ALÂ teşrif buyurdular. Durumu kendilerine anlatınca kendileri de ilgi ve alaka gösterip takdir ve teşekkürlerini bizlere ilettiler.

Yaptığımız bu davranış Şehit ve Gazilerimizin Din,Vatan,Millet, şeref ve namus için gösterdikleri gayretler yanında deryada bir damla bile değildir. Şehitlerimize rahmet, Gazilerimize acil şifalar diliyoruz.Sancaktepe Derneği Yönetim kurulu.

banner397
İlgili Galeriler
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Darıca Bayburt Günü
Darıca Bayburt Günü
15 temmuz yıldönümü
15 temmuz yıldönümü
Önceki Haber
Bu Yılda,Türkiye'de olaysız tek şehir...
Sonraki Haber
Başkan Memiş 2017 yılını değerlendirdi..
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.