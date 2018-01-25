Sancaktepe Derneği Üyeleri "Zeytin Dalı" adlı operasyona katılmak için Askerlik şubesine dilekçe verdiler.

Bayburt Sancaktepe Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak,dernek üyeleri ile istişare sonucunda aldığı karar gereği: "Zeytin Dalı" adı ile Devletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlattığı operasyonu desteklemek,yanında yer almak üzere; Güngören Askerlik Şubesi Başkanlığına giderek bir dilekçe verip,7 den 70 e Devletimiz ve Gazi Ordumuzun emrinde olduklarını belirttiler.

Şube Başkanımız Sn. Albay İbrahim ALAN bizleri takdirle kabul ederken, Milli Savunma Bakanlığı Askerlik Dairesi Başkanı Sn. Tuğgeneral Davut ALÂ teşrif buyurdular. Durumu kendilerine anlatınca kendileri de ilgi ve alaka gösterip takdir ve teşekkürlerini bizlere ilettiler.

Yaptığımız bu davranış Şehit ve Gazilerimizin Din,Vatan,Millet, şeref ve namus için gösterdikleri gayretler yanında deryada bir damla bile değildir. Şehitlerimize rahmet, Gazilerimize acil şifalar diliyoruz.Sancaktepe Derneği Yönetim kurulu.