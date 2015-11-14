ARAŞTIRMACI YAZAR NACİ MEMİŞ BAYBURT DERNEĞİNDE (PEYGAMBERE SAYGI ) HAKKINDA KONFERANS VERDİ

Bayburt kültür ve yardım derneği İstanbul Bahçelievler şubesinde Araştırmacı yazar Naci Memiş Peygamber konulu konferans verdi.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bahçelievler şubesindeki Konferansta ilk önce Bahçelievler şube Başkanı Remzi Dursunkaya hoş geldiniz konuşması yaptı ve Sözü Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan'a verdi.

Kılıçaslan konuşmasında Ulusal Kanallarda bizi temsil eden Naci Memiş'in konuşmacı olarak derneğe gelmesinden dolayı teşekkürlerini ifade etti ve Bahçelievler şubesinde yeni kan değişikliğiyle beraber rutin hale getirmek koşuluyla sohbet programları başlattıklarını belirtti.Katılım sağlayan hemşerilerimize teşekkür eden Kılıçaslan Dejenerasyona uğrayan toplumda bu yapılan sohbetlerin önemine vurgu yaptı.Milli ve Manevi Değerlerimize birlik ve beraberlik ruhuna çok ihtiyacımız olduğu bu dönemde bu sohbetler bulunmaz fırsattır dedi.

Araştırmacı yazar Naci Memiş Hemşerilerimize Bayburt tarihi,Kültürü,Yaşamı ve inancına dair konuşma yapmasını ardından Peygamberimiz efendimizin hayatına ve ona olacak saygı ve sevgimize dair konferans verdi.





























