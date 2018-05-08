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Ankara Bayburt Derneği Adnan Bayramla devam dedi.

Pazar Günü gerçekleşen Ankara Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği olağan genel kurulu gerçekleşti.

Ankara Bayburt Derneği Adnan Bayramla devam dedi.
08 Mayıs 2018 Salı 11:31

Ankara Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ 5. Kez Adnan Bayram’a emanet edildi

Ankara Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin olağan kongresi 6 Mayıs 2018 tarihinde yapıldı.  Adnan Bayram başkanlığında tek liste olarak girdiği kongrede yeniden seçildi. Bayram’ın yönetim kurulunda ise Aydın Temuçin, Yaşar Daştan, Celil Kartal, Yakup Aksoy, Cavit Yıldırım ve Yüksel Kaymak yer aldı. Dernek merkezinde yapılan kongrenin ardından bir teşekkür konuşması yapan Başkan Bayram, dernek faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Ankara’daki öğrencilerimizi dernek bünyesinde aktif hale getirmeye gayret edildi ve öğrencilere burs, ailelere de önemli ölçüde yardım edildi. Önümüzdeki dönemlerde burs ve aile yardımlarının artırılması için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.

Derneğimiz bünyesinde iki yıldır el sanatları ve Türk müziği kursları devam ettiğini ve bundan sonrada devam etmesi gerektiğini vurguladı. Bu kursların sonunda el sanatları sergisi açıldı ve Türk Müziği ve Cumhuriyet coşkusu konserleri düzenlendi. Derneğimiz Bayburtumuzun tanıtımı için Bayburt’un Sesi dergisini yayınlamaktadır.

Birlik, beraberlik ve dayanışmamızı daha da güçlendirerek yolumuza devam etmek için önceki yıllarda oluşturduğumuz Ankara Bayburt Dernekleri Platformunu daha da geliştirmek için çalışmalar yapılmıştır

dedi.

Ankara'daki köy dernekleri ve Karadeniz Dernekleri'nin yöneticilerinin, başkan Adnan Bayram başkanlığında oluşan yönetime destek verdiği kongrede, divan başkanlığını Emekli Albay Atilla Güler’in yaptığı kongrede; Yüksel Kaymak, Şerafettin Doğru ve Saim Kayaalp söz alarak dernek yönetimine gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ederek tüm hemşerilerimizin maddi ve manevi olarak desteklerinin çok önemli olduğunu ifade ettiler.

 

Bayburt’a hizmet yolunda özverili olarak her zaman olduğu gibi çalışma gayreti içinde olunmuştur. İlimize yapılması gereken yatırımların artırılması, istihdama ve üretime yönelik projelerin hayata geçirilmesi ve bürokraside gücümüzün daha da geliştirilmesi hususlarında taleplerimizi her ortamda dile getirdik.

Son yıllarda daha da belirginleşen ülkemizde istikrarın bozulmasına yol açan emperyalizmin saldırıları ve girişimleri ilimizin de ekonomisinde olumsuz etkilerle birlikte uygulanan politikalar da hemşerilerimizin göç etmesine ve nüfusumuzun azalmasına yol açacağı her platformda dile getirilmiştir. Bu sebeple milletvekili sayısı da 2 iken 1’e düşmüştür.

Bugüne kadar yaptığımız çalışmaları tam anlamıyla yeterli görmediğimizi, önümüzdeki yıllarda dernek yönetimi organlarında görev almış veya almamış olalım, derneğimizin tüm STK’lar ve sivil inisiyatif alanlarında çok önemli bir yeri olduğunu ve daha çok yapacağı etkinliklerin olduğuna inanıyor, hemşerilerimizin maddi ve manevi katkılarının önemli olduğunu tekrar vurgulayarak derneğimize gösterdiğiniz ilgi ve desteklerinizden dolayı hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım dedi.

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