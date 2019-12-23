 ﻿

Anadolu Yakası Bayburt Derneği Yeni Başkanını seçti.

İstanbul Anadolu yakasında,Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği olağan genel kurulunu yaptı.

Anadolu Yakası Bayburt Derneği Yeni Başkanını seçti.
23 Aralık 2019 Pazartesi 15:27

Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanlığına Adem Doğan Seçildi.

Genel Kurul Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı.Divan Başkanlığına Ünsal Kıraç,Divan üyeliklerine Hicabi Durmuş ve Selahattin Ağın seçildi.

Faaliyet raporu ve Denetleme raporunun okunmasından sonra tek liste divana sunuldu ve yönetim seçimi yapıldı.

Derneğin yaklaşık Elli yıldır Başkanlığını yapan Lütfi Silo duygusal bir konuşma yaptı.

Derneğe emeği geçenlere plaket takdim edildi.

 Yönetim şu isimlerden oluştu:

Adem Doğan (Başkan)

Kasım Yaz

Adnan Ordukaya

Muhammet Duman

Zarif Demirhan

Sadettin Çelebi

Zeki Türk

Serdar Kumbasar

Fikret Kocaman

Mustafa Bayram

Sinan Daştan

Şaban Demirhan

Nevzat Bayram

İlgili Galeriler
Tuzla Kaynaşma gecesi
Tuzla Kaynaşma gecesi
Bağcılar Şube seçimi
Bağcılar Şube seçimi
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
Büyük İstanbul İftarı
Büyük İstanbul İftarı
Önceki Haber
Bayburt’tan Doğu Türkistan zulmüne protesto.
Sonraki Haber
ESKİ MİLLETVEKİLİ METİN KÜLÜNK VALİ CÜNEYT EPCİM’İ ZİYARET ETTİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.