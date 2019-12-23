Anadolu Yakası Bayburt Derneği Yeni Başkanını seçti.

İstanbul Anadolu yakasında,Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği olağan genel kurulunu yaptı.

Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanlığına Adem Doğan Seçildi.

Genel Kurul Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı.Divan Başkanlığına Ünsal Kıraç,Divan üyeliklerine Hicabi Durmuş ve Selahattin Ağın seçildi.

Faaliyet raporu ve Denetleme raporunun okunmasından sonra tek liste divana sunuldu ve yönetim seçimi yapıldı.

Derneğin yaklaşık Elli yıldır Başkanlığını yapan Lütfi Silo duygusal bir konuşma yaptı.

Derneğe emeği geçenlere plaket takdim edildi.

Yönetim şu isimlerden oluştu:

Adem Doğan (Başkan)

Kasım Yaz

Adnan Ordukaya

Muhammet Duman

Zarif Demirhan

Sadettin Çelebi

Zeki Türk

Serdar Kumbasar

Fikret Kocaman

Mustafa Bayram

Sinan Daştan

Şaban Demirhan

Nevzat Bayram