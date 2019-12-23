Anadolu Yakası Bayburt Derneği Yeni Başkanını seçti.

İstanbul Anadolu yakasında,Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği olağan genel kurulunu yaptı.
Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanlığına Adem Doğan Seçildi.
Genel Kurul Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı.Divan Başkanlığına Ünsal Kıraç,Divan üyeliklerine Hicabi Durmuş ve Selahattin Ağın seçildi.
Faaliyet raporu ve Denetleme raporunun okunmasından sonra tek liste divana sunuldu ve yönetim seçimi yapıldı.
Derneğin yaklaşık Elli yıldır Başkanlığını yapan Lütfi Silo duygusal bir konuşma yaptı.
Derneğe emeği geçenlere plaket takdim edildi.
Yönetim şu isimlerden oluştu:
Adem Doğan (Başkan)
Kasım Yaz
Adnan Ordukaya
Muhammet Duman
Zarif Demirhan
Sadettin Çelebi
Zeki Türk
Serdar Kumbasar
Fikret Kocaman
Mustafa Bayram
Sinan Daştan
Şaban Demirhan
Nevzat Bayram
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