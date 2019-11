1969 Yılında kurulan Anadolu yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği 50.Yılını kutladı.

Anadolu yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Lütfü Silo ve Yönetimi İstanbul Anadolu Yakasındaki Duduzar Tesislerinde,Derneğin Ellinci Yıl onuruna Yemekli toplantı tertip ederek Derneğin 50.Yılını kutladı.

Kutlama Gecesine Bayburt Milletvekili Fetani Battal,Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci,Yargıtay Üyesi Şerafettin Saka,AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Suat Durak,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,Bayburt Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman,Marmara Bölgesi Dernek Başkanı Ali Kemal Birgül,Ümraniye Bayburtlular Dernek Başkanı Sadettin Sağlam ,Köy Dernek Başkanları,İşadamları ve Hemşerilerimizin katıldı.

Anadolu yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Lütfü Silo duygu dolu konuşmasını Derneğin 50.yılını kutladığımız bu günde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum diyerek yönetim kurulunu sahneye davet etti.

Başkan Lütfü Silo 50 yıl emek verdiğimiz bu derneğin Avrupa yakasında bulunan 1947 Yılında kurulan Bayburt Kültür ve yardım Derneğindeki o zaman ki yönetici ağabeylerimizin de izniyle bu Derneği kurduk dedi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci selamlama konuşması yaptı.

Vali Beyle yaptığımız bir toplantıda ,Bayburt’un kaderini nasıl değiştirebiliriz diye düşündük,Taşıma nüfusla bu iş olmuyor,biz Bayburt’ta yaşayan hemşerilerimizle kader birliği yaparak bir şeyler başarmanın gayreti içindeyiz.Biz uzaklardada olsa gönlümüzdeki yeri farklı olan siz hemşerilerimizi her zaman ,her yerde iftiharla anıyoruz.Çünkü biz Bayburtlu olmanın gururunu her yerde söylüyor ve yaşıyoruz.

Sizleri baba ocağına davet ediyorum.

Geçen yıl 25.sini kutladığımız Uluslararası Dede Korkut Şenlikleri amacına ulaştı.Önümüzdeki yıl daha farklı boyutlarda ,daha güzel şeyler yapacağız.Sizleri bu vesileyle baba ocağına davet ediyorum.

Bayburt’u ikinci ligde temsil eden Bayburtsporumuza desteklerinizi bekliyorum dedi.

Bayburt Milletvekili Fetani Battal selamlama konuşmasında ,Derneklerimize hizmet eden değerli başkanlarımıza ve Vakfa hizmet eden hemşerilerimize teşekkür etti.50 Yıl hizmet etmiş Dernek yönetimlerine ve Başakn Lütfü Silo abimize teşekkür ediyorum dedi.Bayburtlu hemşerilerimiz Dernekçiliğe 10 yıl önce başlamışlar.Derneklerimize hizmet eden hemşerilerimize teşekkür ederek hizmetlerin devamını diliyorum dedi.

Gecede Derneğe hizmeti geçenlere plaket takdimleri yapıldı.Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezcide ,Bayburt İl oluşunun 30.yılı dolayısıyla Bayburtun il olmasına katkıda bulunan hemşerilerimize plaket takdim ettiler.

Gecenin sonunda Sanatçımız Muhsin Bayburtlu ve Sincanlı Filiz türküleriyle güzel bir program yaptılar.