Ali Kemal 11.genel kurulda ,Birgül Güven Tazeledi

Marmara Bölgesi Bayburt Derneği olağan Genel kurulunda Ali Kemal Birgül güven tazeledi.
Marmara Bölgesi Kültür ve yardımlaşma Derneği 11.Olağan Genel Kurulunu Pendik,Kaynarcada bulunan Dernek merkezinde gerçekleştirdi.
İki adayla gidilen 11. Genel kurulda ,Mevcut Başkan Ali Kemal Birgül oyların büyük çoğunluğunu aldı ve yeniden Başkan seçildi.
Genel Kurul ,Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başladı.
Divanın teşkili ve Başkan adaylarının konuşmasının ardından oy verme işlemi başladı.
Yeni Yönetim şu kişilerden oluştu.
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