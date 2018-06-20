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AK Parti Heyetinden Müsiad’a ziyaret

Ak Parti Heyeti Müsiad Bayburt Başkanlığını ziyaret ederek istişarelerde bulundular.

AK Parti Heyetinden Müsiad’a ziyaret
20 Haziran 2018 Çarşamba 13:43

Müsiadı AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak,AK Parti Milletvekili adayı Fetani Battal,Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş Ziyaret ederek İstişarelerde bulundular.

Müsiad Başkanı Erdal Şentürk ve üyeleri  AK Parti heyetini ağırladılar.Oldukça sıcak bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette, Türkiye gündemi,24 Haziran seçimleri, Bayburt’ta yapılabilecek projeler, iş adamlarının düşünceleri ve Müsiad Bayburt’un 31 Ağustas'da yapılacak olan açılış programının ele alındığı konuşmaların ardından yemek yenilerek program sona erdi.

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