Ak Parti Heyeti Müsiad Bayburt Başkanlığını ziyaret ederek istişarelerde bulundular.
Müsiadı AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak,AK Parti Milletvekili adayı Fetani Battal,Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş Ziyaret ederek İstişarelerde bulundular.
Müsiad Başkanı Erdal Şentürk ve üyeleri AK Parti heyetini ağırladılar.Oldukça sıcak bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette, Türkiye gündemi,24 Haziran seçimleri, Bayburt’ta yapılabilecek projeler, iş adamlarının düşünceleri ve Müsiad Bayburt’un 31 Ağustas'da yapılacak olan açılış programının ele alındığı konuşmaların ardından yemek yenilerek program sona erdi.
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