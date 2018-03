Afrin de çarpışan Mehmetçiklere destek için sınıra gittiler..

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bahçelievler şubesinden Hemşerilerimiz,Mehmetçik’lerimize destek için Afrin sınırına gittiler.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bahçelievler şubesinin organize ettiği “Afrindeki Mehmetçiklerimize destek” için iki otobüs ve iki özel araçla İstanbul’dan yola çıktılar.

Sınır bölgesine gideceklerini ifade eden Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bahçelievler şubesi Başkanı Ensar Kocabey ve Dernek üyeleri,Bayburtlular olarak her daim Devletimiz ve Milletimizin yanında olduğumuzu belirtmek amacıyla yola çıkıyoruz dediler.

Kocabey:Bayburtlu her dönemde Milli şuurla hareket etmiştir.Kurtuluş savaşında Kop mücadelesiyle,Ruslara geçit vermemiş,Ermeni işgalini durdurmuş,15 Temmuzda sokağa çıkan ilk vilayet olmuştur.Terör konusunda her daim uyanık olmuş ve Milletinin yanında olduğunu her daim göstermiştir dedi.

Sınıra giden Hemşerilerimiz arasında bir çok Sivil toplum kuruluşu da yer aldı.