8.Karaçayır şenlikleri Demirözü ilçesinde gerçekleşti

Yedi yıldır coşkuyla gerçekleşen Karaçayır şenliklerinin sekizincisi yapıldı.

Şenliğe Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu,Bayburt Mhp İl Başkanı ve Merkez ilçe Başkanı,Ak Parti Demirözü İlçe Başkanı,Mhp Demirözü İlçe Başkanı ve Hemşerilerimizin Katılımıyla gerçekleşti.Anadolu Dernek tv Şenlikleri canlı olarak yayınladı.

Karaçayır Şenliklerinin 8.si bu yılda coşkuyla gerçekleştirildi.Şenlikte Köy Dernek Başkanları ve Demirözü Dernekler birliği yönetimi sahneye çıkarak kendilerini tanıttılar.

Demirözü Dernekler birliği başkanı Selami Hacıarifoğlu hemşerilerimize yaptığı konuşmada:

Demirözü Derneklerbirliğinin kuruluş amacı Köylerimizin,Derneklerimizin ve İlçemizin kalkınmasına katkı sunmak ve İstanbulda yaşayan hemşerilerimize hizmet etmektir.

Karaçayır şenliklerini başlatmaktaki amacımız İl dışında yaşayan hemşerilerimizle senede bir günde olsa Köylerimiz ve ilçemiz insanıyla kaynaşması tanışması,birlik ve beraberliğimizin daim olması için yapılmaktadır.Şenlikleri Derneklerimiz ve Muhtarlarımızın sayesinde yapmaktayız.

Ekranları başında bizleri izleyen ve Köylerimizden katılım sağlayan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum dedi.

Bayburt Ak Parti Milletvekili Şahap Kavcıoğluda Hemşerilerimize Bayburt’a yapılan hizmetlerden bahsederek,yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında konuşma yaptı.

Karaçayır çenlikleri Sanatçılar Muhsin Bayburtlu,Sehlan Burak,Bünyamin Oraç,Azmi Küçük,Cem Malkoç,Turan Ali,Naim Coşkun,Sezai Seçen,Alper Eslek,Fatih Açıkgöz’ün türküleriyle coşku içinde geçti.