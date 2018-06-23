Bayburt’u Bağcılar Şube temsil etti.
İstanbul Bağcılarda 7 Bilge 7 Renk Programında Bayburt’u, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bağcılar şube temsil etti.
İstanbul Bağcılarda düzenlenen 7 Bölge 7 Renk programı Cuma akşamı 5 Dernekle program yaptı.Cuma gününün programını Bayburt ,Trabzon,Amasya,Erzurum,Gümüşhane Dernekleri yaptı.
Bayburt’u Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bağcılar şube Temsil etti.Bağcılar şube Başkanı Hicabi Durmuş Programda Bayburt adına bir selamlama konuşması yaptı.
Bayburtlu sanatçımız Devran Bayburt türküleriyle seyircilere güzel bir akşam yaşattı.Ayrıca Bayburt yöresel oyunlarından Berber programı canlandırıldı.Bayburtlu hemşerilerimizden Aydın Boğatır Berber,Hilmi Müşteriyi canlandırdığı tiyatral gösteride,Erdoğan Türk’te çırağı canlandırdı.seyircilere güzel bir gösteri sundular.
Programın evsahipliğini yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı programa katılan vatandaşlara seslenerek geleneksel hale gelen bu programa ilgi gösteren STK temsilcilerine ve katılımcılara teşekkürlerini sundu.
Programa Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan Ak Parti Milletvekili adayı Mehmet Doğan Kubat ve MHP Milletvekili Arzu Erdem , Bayburt ,Trabzon,Amasya,Erzurum,Gümüşhane Derneklerinin Başkanları,Köy Dernek Başkanları Belediye Başkan yardımcıları ,Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Programa Ak Parti Milletvekili adayı Mehmet Doğan Kubat ve MHP Milletvekili Arzu Erdem birer konuşma yaptılar.
Programda Gümüşhaneli yöresel sanatçısı,Trabzon kolbastı ekibi ve Erzurum Bar ekibinin gösterisiyle şölene dönüştü.
Katılımcı Derneklerin plaket töreninin ardından Program sona erdi.
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