23 Yıl görev yapan Sarıdoğan yönetimi gençlere bıraktı.

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Çiftetaş Köyü Derneği Tolga Çavuşla devam dedi.
Çiftetaş Köyü Derneği Tolga Çavuşla devam dedi.
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Ziyaret ve incelemelerine Bayburt Tapu İl Müdürlüğü’nden başlayan Vali Pehlivan, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral’dan bilgiler alarak birimleri gezdi. Vali Pehlivan tespit ve değerlendirmelerde bulunup vatandaş odaklı hizmet anlayışına yönelik beklentilerini dile getirdi. İncelemelerini Kadastro ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ziyaretiyle sürdüren Vali Pehlivan Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Müdürü Hasan Saka’dan çalışmaları hakkında brifing aldı. Vali Pehlivan ziyaretleri kapsamında son olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne geçti. Kurum yerleşkesine gelişinde kendisini karşılayan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu ile birimleri dolaşan Vali Pehlivan kurum personelinden çalışmaları hakkında bilgiler alıp tavsiyelerde bulundu. İncelemeleri sırasında tespit ettiği muhtelif eksikliklerin giderilmesi için ilgililere talimat veren Vali Pehlivan, hizmetlerin sunumunda azami hassasiyet gösterilmesini, mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini, vatandaşların kurumlardan memnun şekilde ayrılmasının sağlanmasını, birimlerde tertip, düzen ve temizlik konularına özen gösterilmesini istedi. Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral, Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ve ilgili kurum yöneticileri eşlik etti.
Ziyaret ve incelemelerine Bayburt Tapu İl Müdürlüğü’nden başlayan Vali Pehlivan, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral’dan bilgiler alarak birimleri gezdi. Vali Pehlivan tespit ve değerlendirmelerde bulunup vatandaş odaklı hizmet anlayışına yönelik beklentilerini dile getirdi. İncelemelerini Kadastro ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ziyaretiyle sürdüren Vali Pehlivan Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Müdürü Hasan Saka’dan çalışmaları hakkında brifing aldı. Vali Pehlivan ziyaretleri kapsamında son olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne geçti. Kurum yerleşkesine gelişinde kendisini karşılayan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu ile birimleri dolaşan Vali Pehlivan kurum personelinden çalışmaları hakkında bilgiler alıp tavsiyelerde bulundu. İncelemeleri sırasında tespit ettiği muhtelif eksikliklerin giderilmesi için ilgililere talimat veren Vali Pehlivan, hizmetlerin sunumunda azami hassasiyet gösterilmesini, mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini, vatandaşların kurumlardan memnun şekilde ayrılmasının sağlanmasını, birimlerde tertip, düzen ve temizlik konularına özen gösterilmesini istedi. Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral, Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ve ilgili kurum yöneticileri eşlik etti.
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BAŞKAN MEMİŞ PERSONELİYLE KAHVALTI YAPTI
BAŞKAN MEMİŞ PERSONELİYLE KAHVALTI YAPTI
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PEHLİVAN, GÖÇ İDARESİ, AFAD VE İŞKUR İL MÜDÜRLÜKLERİNİ ZİYARET ETTİ
PEHLİVAN, GÖÇ İDARESİ, AFAD VE İŞKUR İL MÜDÜRLÜKLERİNİ ZİYARET ETTİ
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23 Yıl görev yapan Sarıdoğan yönetimi gençlere bıraktı.

Ümraniye Bayburt İli ve İlçeleri Kalkındırma Derneği olağan genel kurulunu yaptı.23 Yıl görev yapan Sarıdoğan yönetimi gençlere bıraktı.

23 Yıl görev yapan Sarıdoğan yönetimi gençlere bıraktı.
05 Şubat 2018 Pazartesi 12:11
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Ümraniye Bayburt İli ve İlçeleri Kalkındırma Derneği genel kurulu İstiklal marşı ve Şehitlere saygı duruşunun ardından Divan teşkil edildi.Divan Başkanlığına AV.İsrafil Kahraman ,Divan Üyeliklerine Eşref Şeneroğlu,Mehmet Ereslan ve  Recep Can seçildiler.

23 Yıl Başkanlık görevini sürdüren Halis Sarıdoğan genel kurula hitap etti ve Dernek yönetimini genç kardeşlerimize teslim ediyoruz dedi.Başkanlık sürecini değerlendiren Halis Sarıdoğan23 Yıldır  Bayburt’a ve Bayburtluya hizmet etmenin onurunu yaşadığını ifade etti.

Halis Sarıdoğan Genel kurul tarafından  Onursal Başkan seçildi.Genel kurul bütçenin onaylanmasının ardından seçime geçildi.Tek adaylı seçimde Sadettin Sağlam ve yönetimi seçildi.

Seçimin ardından Ümraniye Belediyesi Santral Sosyal tesislerinde yemek ikramı yapıldı.

Yeni Ynetim şu kişilerden oluştu.

Başkan: Sadettin Sağlam

Yönetim:

Emre Erkovan, Hasan Temel ,Zekayir savaş, Onur Şahin ,Ergin Yazıcı, Aziz Coşkun, Abit Kahraman, Şeref Yıldırım ,Yasin Yılmaz, Muhammed Ertuğrul su ,Orhan Akbulut ,Cenk TimuçinSarıcan,Kmil Yıldız ,Hüseyin Eraslan ,Osman tükenmez ,Talip Berber ,Engin Alkan ,

Denetleme Kurulu

Halis Sarıdoğan ,Mehmet Yaşa ,Ömer Eraslan, Fikret Okumuş ,Hüsrev Baydaroğlu, Hüsamettin Köse

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