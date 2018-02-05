Ümraniye Bayburt İli ve İlçeleri Kalkındırma Derneği olağan genel kurulunu yaptı.23 Yıl görev yapan Sarıdoğan yönetimi gençlere bıraktı.
Ümraniye Bayburt İli ve İlçeleri Kalkındırma Derneği genel kurulu İstiklal marşı ve Şehitlere saygı duruşunun ardından Divan teşkil edildi.Divan Başkanlığına AV.İsrafil Kahraman ,Divan Üyeliklerine Eşref Şeneroğlu,Mehmet Ereslan ve Recep Can seçildiler.
23 Yıl Başkanlık görevini sürdüren Halis Sarıdoğan genel kurula hitap etti ve Dernek yönetimini genç kardeşlerimize teslim ediyoruz dedi.Başkanlık sürecini değerlendiren Halis Sarıdoğan23 Yıldır Bayburt’a ve Bayburtluya hizmet etmenin onurunu yaşadığını ifade etti.
Halis Sarıdoğan Genel kurul tarafından Onursal Başkan seçildi.Genel kurul bütçenin onaylanmasının ardından seçime geçildi.Tek adaylı seçimde Sadettin Sağlam ve yönetimi seçildi.
Seçimin ardından Ümraniye Belediyesi Santral Sosyal tesislerinde yemek ikramı yapıldı.
Yeni Ynetim şu kişilerden oluştu.
Başkan: Sadettin Sağlam
Yönetim:
Emre Erkovan, Hasan Temel ,Zekayir savaş, Onur Şahin ,Ergin Yazıcı, Aziz Coşkun, Abit Kahraman, Şeref Yıldırım ,Yasin Yılmaz, Muhammed Ertuğrul su ,Orhan Akbulut ,Cenk TimuçinSarıcan,Kmil Yıldız ,Hüseyin Eraslan ,Osman tükenmez ,Talip Berber ,Engin Alkan ,
Denetleme Kurulu
Halis Sarıdoğan ,Mehmet Yaşa ,Ömer Eraslan, Fikret Okumuş ,Hüsrev Baydaroğlu, Hüsamettin Köse
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