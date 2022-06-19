18.Köylerarası futbol Turnuvasında Şampiyonu “Sırakayalar”

Bayburt Kültür ve yardım Derneği 18.Geleneksel köyler arası Futbol turnuvasının final final maçı İstanbul Bahçelievler de oynandı.

BAYBURTGÜNDEM- Geleneksel Futbol Turnuvasının 18.si ne 9 Köy takımı katıldı.5’erli iki gurup oluşturuldu.

7 hafta süren Futbol turnuvasında Çayıryolu ve Sırakayalar Finale çıktı.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği 18.Geleneksel köylerarası Futbol turnuvasının final maçında,finale kalan takımlar,Çayıryolu(Sünür) VE Sırakayalar (Çitanos) arasında oynandı.

Sırakayaların azda olsa üstün olduğu maçın ilk yarısında gol olmayınca ilk yarı golsüz geçti.

İkinci yarıda Sırakayarın golünü Sefa Kaygusuzun ayağından golü buldu. 1-0 öne geçti.91.dakikada Sırakayalar penaltı kazandı. Bahattin Memiş Penaltıyı kaçırdı.

Sefa Kaygusuz maçın Uzatma dakikalarında ikinci golu attı ve 2-0 oldu.Maçın galibi 2-0 'la Sırakayalar oldu ve Şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Maç Ekintürk tv 'den canlı yayınlandı.