18.Geleneksel köylerarası Futbol turnuvasının Final açılışı yapıldı.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği 18.Geleneksel köylerarası Futbol turnuvasının final açılışı gerçekleşti.

BAYBURTGÜNDEM-

Bayburt Kültür ve yardım Derneği 18.Geleneksel köylerarası Futbol turnuvasının final açılışı gerçekleşti.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği 18.Geleneksel köylerarası Futbol turnuvasının finali Bahçelievler Stadında yapılan final açılışında Turnuvada başarılı Takımlara ve futbolculara plaket takdimleri yapıldı.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği 18.Geleneksel köylerarası Futbol turnuvasının açılışında Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş Final açılış konuşmasını yaptı.

Turnuvanın Final Açılışına Vali Osman Kaymak,Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir,Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur,AK Parti Bağcılar ilçe Başkanı Rüstem Tüysüz, MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ünal Yaşaroğlu,MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ziya Üçüncüoğlu,Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Kalkan,Bağcılar Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar Yerlikaya,Bahçelievler Meclis Üyesi Gökhan Subay,Bahçelievle İlçe Başkan yardımcısı Bayram Ağdağ,Marmara Bölgesi Bayburt Dernek Başkanı Ali Kemal Birgül,Anadolu Yakası Bayburt Dernek Başkanı Adem Doğan, Bayburt Kültür ve yardım Derneği kadın Kolları Başkanı Zeynep Nergis ve yönetimi,Köy Dernek başkanları ve hemşerilerimiz katıldı.

Final açılışımda Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur selamlama konuşması yaptı.Polattimur konuşmasında, Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin Sekiz yıl başkanlığı döneminde Futbol turnuvasını düzenleyerek ,turnuvanın bu günlere geldiğini belirtti ve Final açılışına katılım sağlayanlara teşekkür etti.

Futbol komisyonu Başkanı Mücahit Kösede konuşmasında ,komisyon üyelerini sahaya davet ederek Turnuvanın başından beri çalışan komisyon üyelerine teşekkür etti.

Turnuvanın Sponsorlarına plaket takdim edildi.Turnuvaya sponsor olan,Bayburt Seyehat adına plaketi Hilmi Kaya aldı.Taşçılar Köyü Adına Turnuvaya sponsor olan Taşçılar Dernek Başkanı Ali Erkul,Balcı et lokantası adına plaketi Yunus Balcı aldı.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği 18.Geleneksel köylerarası Futbol turnuvasının Üçüncüsü Gökçedere Beldesi oldu ve 3.lük Kupasını aldı.

Turnuvanın en centilmen Takımı Ballıkaya Köyü oldu ve Centilmenlik Kupasını aldı. Turnuvanın Centilmen Futbolcusu Aykut Kuştul (Ballıkaya) Centilmenlik Kupasını aldı. Turnuvanın Centilmen Teknik Direktörü Arif Türk (Sırakayalar) Centilmenlik Kupasını aldı.

Turnuvanın Gol Kralları,Furkan Bingöl(Çayıryolu ve Talat Tiryaki (Arpalı) Gol Krallığı kupalarını aldılar.

Turnuvanın En Başarılı Oyuncusu ,Sefa Kaygusuz (Sırakayalar) kupasını aldı.

Turnuvada En iyi Onbir Şöyle oluştu: Kaleci: Süleyman Yurttaş ( Çayıryolu)2. Tunahan Pınar ( Danişment)3.Emre Lüleci (Sırakayalar)4.M.Reşit Savaş (Yakupabdal)5.Recep Seçen (İst. Yakupabdal)6.Recek Akagündüz (Ozansu)7.M.Fatih Karadeniz (Ballıkaya)8.Ebubekir Kaya (Gökçedere)9.Furkan Bingöl (Çayıryolu)10.Sefa Kaygusuz (Sırakayalar)11.Talha Tiryaki (Arpalı)

Açılış öncesi Bayburtlu Sanatçılarımızdan Sehlan Burak ve Muhsin Bayburtlu,Bayburt Türküleriyle stadı coşturdular.